Alberto Fernández pidió votar por el "futuro de una Argentina que crece al 10% por año"

Este viernes, Alberto Fernández encabezó, junto al secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, un acto en el complejo Costa Salguero en el que la obra social de ese sindicato dejó inaugurado un nuevo edificio del Sanatorio Anchorena Itoiz, de Avellaneda.

Entre sus declaraciones el Presidente llamó a votar "por el futuro", por una Argentina que "crece al 10% por año, que crea empleo y que no reniega de la política", sino que "se avergüenza de los especuladores que gobernaron" el país.

Fernández reivindicó la manera en que el Gobierno lleva adelante las negociaciones con el FMI por los 44 mil millones de dólares tomados durante la gestión de Cambiemos.

Asimismo, hizo alusión al expresidente, Mauricio Macri, y reflexionó: "Le escucho decir, mientras le arranca los micrófonos a los periodistas cuyas preguntas le incomodan, que él el problema de la deuda lo arregla en cinco minutos; fue el mismo tiempo que necesitó para endeudarnos y generar un conflicto que va a durar generaciones y generaciones de argentinos".

"Yo también puedo acordar en 5 minutos, pero nunca más podría mirarlos a los ojos a ustedes, arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen; eso no lo hace un peronista; nosotros sabemos a quién representamos, representamos a ustedes, no a los acreedores", planteó.

Allí, resaltó el trabajo de la militancia social y de los sindicatos durante la pandemia de coronavirus y pidió "preservar a las obras sociales" porque en ellas "rige la solidaridad y no las ganancias".

Alberto Fernández inició su discurso resaltando cómo fue "creciendo y avanzando en su obra social UPCN" y recordó que el sanatorio Antártida, donde él nació, "fue recuperado" y convertido en un "sanatorio de excelencia" por el sindicato de los camioneros.

El Presidente dijo estar "orgulloso de los sindicatos y obras sociales" y consideró que "eso es lo que debemos preservar por el bien de todos los argentinos y argentinas".

"Venimos de vivir la peor de las pesadillas que fue la pandemia y se puso en juego un sistema de salud totalmente abandonado porque así lo quisieron los que gobernaron antes que nosotros", reseñó el Presidente.

"Hay una Argentina que nos merecemos y vamos a construir", enfatizó el Presidente, quien llamó a los argentinos a votar por "el futuro" en las generales legislativas del 14 de noviembre.

"Hay una argentina que está muy cerca, que es la crece al 10 por ciento por año. Es una Argentina que crea empleo, que no reniega de la política y que se avergüenza de los especuladores que gobernaron" el país.

Y agregó; "Esa Argentina pongámosla de pie, saquémosla a la calle y el próximo domingo cuando lleguemos a votar votemos por el futuro".