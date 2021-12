Alberto Fernández: "Los que me dicen que cierre con el FMI no me aprueban el Presupuesto y además me apuran"

Este sábado el presidente Alberto Fernández realizó una sorpresiva aparición en el acto de asunción del diputado nacional Máximo Kirchner como titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y se refirió al Presupuesto 2022 que la oposición desechó en Diputados este viernes luego del exabrupto de legislador del Frente de Todos.

"Los que me dicen que cierre con el FMI no me aprueban el presupuesto y además me apuran" , se quejó el primer mandatario en el acto realizado en la Quinta de San Vicente donde actualmente se encuentran los restos del ex presidente y prócer del PJ, Juan Domingo Perón.

En esta línea, remarcó terminante que continuará gobernando el año entrante "con presupuesto o sin presupuesto". Y agregó: "Voy a seguir gobernando porque represento el interés de los que menos tienen".

Además, respecto a la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Fernández protestó: "Y lo que es peor es que la deuda que piden que arregle es la que ellos tomaron".

