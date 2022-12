Alberto Fernández contó el ofrecimiento que le hizo a la AFA y quién fue el único jugador que lo mensajeó

Tras la negativa de la Selección Argentina a incluir a la Casa Rosada como punto de recorrida de la caravana de festejos por la obtención de la Copa del Mundo, el presidente Alberto Fernández contó que existió un ofrecimiento formal pero que "ellos eligieron otra cosa".

"Ahí se hicieron muchas especulaciones. Yo sabía que los jugadores tenían un nivel de agotamiento muy muy grande y quería que la celebración fuera relativamente breve. Yo lo único que hice fue hacerles saber a las autoridades de AFA que si querían venir a la Casa de Gobierno la tenían a disposición y ellos eligieron otra cosa, y es muy aceptable", detalló en una entrevista en Radio Con Vos.

Debido a la gran cantidad de gente que circulaba sobre la autopista Ricchieri, el colectivo descapotable que trasladaba a la selección había podido recorrer cerca de 12 kilómetros en 3.40 horas. El recorrido que preveía pasar por la Av. 9 de Julio tuvo que ser trazado nuevamente por otro sector, dada la afluencia de casi 5 millones de personas.

Sumada a la gran demora, luego de que dos personas saltaran desde un puente hacia el micro, cerca de las 16 se decidió interrumpir la caravana por tierra y sobrevolar a la multitud que se apostó en el centro porteño hacia la Autopista 25 de Mayo. "Presumía que iba a haber una gran vocación de la gente por salir a las calles. Me pareció que la mejor forma era facilitarles las cosas [a la Selección Nacional]", marcó Fernández sobre esa situación.



El Obelisco de Buenos Aires mostró la multitud que se apostó en las calles a la espera del micro de la Selección Argentina. (Reuters)

Por qué la caravana no pudo completar la ruta

El presidente resaltó que la jornada de este jueves transcurrió en "orden, con alegría y sin grandes inconvenientes". Sin embargo, explicó que la caravana "no pudo seguir por la cantidad de gente que había. Es muy difícil de organizar con las condiciones que había ayer en Buenos Aires".

La realización del operativo tuvo cruces posteriores entre el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y distintos funcionarios del gobierno. Así como contó El Cronista, el tuit en el que el mandamás del fútbol argentino apuntó contra las autoridades de seguridad nacionales "tenía un destinatario central y su jefe mayor: Aníbal y Alberto Fernández".

El ministro respondió esta mañana que Tapia era un "cachivache de pacotilla", caracterización a la cual decidió no adherir: "Yo no califico ni descalifico a nadie porque creo que ayer habrán puesto todos su mejor voluntad. Si uno viera el operativo que hubo en las calles, el objetivo estuvo cumplido. Se desarrolló en función de lo que pidió la AFA".

Su sensación por no poder haber recibido a la Selección

Fernández contó que esta mañana leyó en un diario que es el único presidente que no recibió a un equipo campeón mundial de fútbol: "Puede ser que sea así. Tal vez tenga que ver con esa decisión que siempre tomé de no mezclar la política con el futbol. Porque cada vez que se mete es para arruinarle la vida a los hinchas. Entonces nunca me quise meter".

"Tal vez esa política no fue tan mala, ¿no? Debo ser el único Presidente en no haber recibido la visita de la selección nacional. No sé cuál es la causa, a mí me transmitieron que había cansancio y agotamiento para llegar. Además, los homenajeados eran ellos, no yo", contó.

Asimismo, contó que no se comunicó telefónicamente con ningún integrante del plantel campeón, aunque el Alejandro "Papu" Gómez le envió "un mensaje muy afectuoso" por Instagram.



"Creo que cuando empiezan con estas discusiones de por qué no vinieron... son todas especulaciones que se hacen y que no me parece que conduzcan al hecho. Yo celebré ver a la gente disfrutar. Yo lo que quería es que ellos vieran la alegría del pueblo y se reconfortaran con el cariño del pueblo. Ya habrá tiempo para hablar con ellos", concluyó.