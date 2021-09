Alberto anticipó que el Presupuesto 2022 incluye el acuerdo con el FMI

Durante la presentación del proyecto de ley de hidrocarburos, el presidente Alberto Fernández anticipó que hoy se enviará al Congreso el Presupuesto 2022 y destacó que las estimaciones presuponen el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Presentamos el presupuesto dando por cierto que el año que viene no tenemos que cumplir compromisos externos, si ese acuerdo no existiera tendríamos que pagar u$s 19.000 millones", indicó el mandatario durante el acto en el Museo del Bicentenario al lado del ministro de Economía, Martín Guzmán , que se convirtió en uno de los blancos de las críticas internas tras el fracaso electoral del domingo en las primarias.

"Eso exige llevar adelante una negociación con el Fondo, conseguirla y lograrla", agregó Fernández. "Si tuviéramos que hacer frente al pago de u$s 19.000 millones las condiciones serían distintas, no sólo las condiciones de inversiones de los empresarios sino en las posibilidades del Estado para promover el desarrollo que queremos promover", enfatizó.

"Se vería afectada la obra pública, el crédito para la empresa, la ciencia y la tecnología", advirtió el mandatario durante la presentación de la ley para promover la producción de petróleo y gas.



Julie Kozack del FMI con Sergio Chodos y Martín Guzmán en Washington, en marzo de este año

El gobierno busca un nuevo programa de Facilidades Extendidas con el FMI para refinanciar los vencimientos del acuerdo de Stand-By firmado por Mauricio Macri en 2018. Se trata de u$s 44.500 millones de los que este año vencen u$s 3.600 millones en capital más intereses pero el próximo año implicará desembolsos por casi u$s 20.000 millones.

" El equipo del FMI y las autoridades argentinas se comunican con frecuencia y continúan trabajando en estrecha colaboración con el fin de profundizar el trabajo técnico hacia un programa respaldado por el Fondo", indicaron desde Washington DC sobre la evolución de las negociaciones.

La semana pasada Fernández aseguró que el acuerdo estaba cerca. La próxima semana vencen u$s 1.800 millones del primer pago de capital con el FMI y el Gobierno lo cubrirá con los Derechos Especiales de Giro (DEG) que repartió el Fondo a fines de agosto. El 22 de diciembre tiene otro vencimiento similar.

La expectativa de los negociadores es llegar a un acuerdo después de las legislativas de noviembre. El Club de París, durante la negociación con Guzmán para lograr un puente de tiempo que permita estirar al pago de u$s 2.000 millones hasta marzo del año que viene instó a que se llegue a un acuerdo antes de fin de este año.

