Arrancaron los exámenes a estatales y ya se agotaron los turnos: qué hará el Gobierno

Desde el Gobierno arrancaron con los exámenes a estatales y ya no hay turnos disponibles para diciembre. Luego de la resistencia inicial a la evaluación que la gestión de Javier Milei decidió implementar como condición obligatoria -pero no garantía- para la renovación de contratos transitorios, las y los trabajadores se volcaron masivamente a la turnera digital para rendir antes de fin de año. El temor psicológico a la motosierra surtió efecto.

La razón es que el beneficio de aprobar antes de fin de diciembre es demasiado importante para quienes vivieron todo 2024 pendiendo del hilo de la incertidumbre sobre sus puestos. Solo en la primera jornada, se calcula que unas 350 a 400 personas estaban en condiciones de rendir y el número podría extenderse hasta los 10 mil en diciembre.

Según explicaron desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, " nadie va a perder su trabajo por no tener la oportunidad de rendir ". De hecho, se fijaron un horizonte de tres meses hasta marzo para completar la primera parte del llamado Sistema de Evaluación Pública (SEP) con foco en el AMBA y exceptuando a quienes tengan un Certificado Único de Discapacidad, hasta nuevo aviso. Tampoco los ingresantes 2024 con contrato en trámite tendrán que rendir aún aunque sí deberán hacerlo cuando se renueve su contrato para 2025.

En contrapartida, los que sí deben cumplir con este requisito son todas las personas contratadas a través del Decreto 1421/02-Resolución 48/02 -conocidos como los "artículo 9" en alusión a la Ley 25.164 de Empleo Público- y los monotributistas del decreto 1109/17, no importa cuánto tiempo registren de trabajo en el Estado. A lo largo de este período de tiempo, quienes se presenten contarán con tres oportunidades para rendir y aprobar el examen.

Desde fines de la semana pasada, el Gobierno habilitó la oferta de turnos entre las 9:30 y las 17:30 con una única sede disponible, el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), en la avenida Belgrano 600. No obstante, quienes intentaron ingresar en las últimas horas se llevaron una sorpresa: ya no hay turnos disponibles porque todos fueron asignados. Fuentes gremiales estiman que unas 10 mil personas ya se inscribieron para tomar el examen.

" De momento, es la única sede disponible ", confirmaron fuentes de Desregulación a El Cronista. Quizás previendo que pudiera ocurrir este aluvión, la semana pasada ya habían dejado trascender desde el Gobierno que se barajaba poner a disposición de la evaluación una sede de mucho mayor espacio físico para habilitar más plazas: Tecnópolis. Desde ATE, plantearon a la gestión libertaria que sumen a las universidades nacionales a incluso el Hospital Posadas para quienes viven en el conurbano. También los dirigentes de UPCN están en tratativas y daban por descontado que se abrirán más vacantes para rendir dentro del mes.

La diferencia entre quienes puedan presentarse en diciembre y los que recién puedan hacerlo a partir de enero no es menor: a quienes rindan antes del 31 de diciembre de 2024 y aprueben, se les renovará el contrato por un año, según un compromiso que los gremios afirman haber conseguido de parte del Gobierno de volver a la modalidad tradicional . Mientras que los que no consigan hacerlo, verán sus contratos renovados por tres meses y seguirán en la incertidumbre hasta el 31 de marzo.

Recién entonces, si durante ese período la persona aprueba la evaluación, el contrato se le renovaría hasta el 31 de diciembre de 2025, tal cual lo sugiere el artículo 14 del Reglamento donde se fijan las tres chances y dice que "por esta única vez, se tomará como año calendario desde la fecha de entrada en vigencia de la presente normativa hasta el 31 de diciembre de 2025". Así y todo, al igual que rendir el examen será condición excluyente para ingresar al Estado en el futuro, no equivaldrá ahora a una garantía de renovación a futuro .





Cómo son los exámenes que deben rendir los estatales

Organizado por en dos niveles -Profesional y No Profesional-, cada trabajador o trabajadora calificará para una u otra categoría según el escalafón. Esto es Título de grado universitario de carreras de duración no inferiores a cuatro años y título terciario reconocido oficialmente correspondiente a carreras de duración no inferior a tres años para su puesto, calificará como Profesional y rendirá el examen correspondiente a ese perfil.

Mientras que dentro de la categoría "No Profesional" se ubican a quienes cumplen tareas relativas a oficios, servicios generales y de mantenimiento, afines o equivalentes o tareas administrativas con una formación mínima de nivel primario y máxima de carrera de título terciario menor a los tres años.

Según explican desde ATE, los niveles A y B del SINEP (en todos los casos) rinden para la categoría Profesional mientras que los contratos de letra C con título primario o secundario rinden como No Profesional mientras que con título terciario o universitario rinde como Profesional. Por su parte, las letras D, E y F del SINEP deben rendir para la categoría No Profesional.

En paralelo, los contratos de monotributistas 1109/17 también se subdividen de acuerdo a la función que cumplen: como asistentes, deben presentarse para la categoría No Profesional y quienes ofician de asesores y consultores, deben rendir para la categoría Profesional.

De acuerdo a la categoría en la que se rinda, es la cantidad y complejidad de preguntas a resolver en el transcurso de una hora: 20 para quienes rindan como "No Profesionales" y 24 para los que se presenten como "Profesionales". En todos los casos, tienen un plazo de una hora para resolverlo y deben alcanzar un 60% de las respuestas correctas para aprobar. En la primera jornada de evaluación, fuentes gremiales informaron que el porcentaje de aprobados fue alto.

La semana pasada, un grupo de 100 trabajadores y trabajadoras formaron parte de una prueba piloto del SEP para testear el sistema, tras lo cual surgieron una serie de recomendaciones tanto hacia la Secretaría de Transformación del Estado como desde los gremios a las y los trabajadores que se presenten a rendir el examen. Según pudo recabar El Cronista de diversas fuentes, no hubo mayores dificultades técnicas para rendir a partir de este lunes aunque sí algunas cuestiones menores que se irían subsanando.

Por caso, una de las indicaciones que dejó la prueba piloto es que se refuerce la comunicación sobre los elementos que pueden o no llevar además del DNI. Celulares y calculadoras no están permitidos a la hora de rendir. Tampoco apuntes personales. El conflicto surgió en la prueba porque la calculadora no funcionaba en algunas terminales de examen para resolver el capítulo matemático de la evaluación.

Sobre las preguntas, se supo que son aleatorias al igual que la presentación de las opciones en el multiple choice y algunas de ellas están redactadas de forma tramposa, sea en sus postulados o la consigna. Muchas de ellas son las mismas de los modelos de examen cargados en el portal del SEP. De hecho, en las pruebas, el temario fue variado pero dentro de los ejes temáticos y el material bibliográfico presentado por el Gobierno y los gremios en los días previos, en materia de legislación administrativa, derecho constitucional, etc.

Entre las recomendaciones que circularon desde ATE y UPCN a los trabajadores destacan el tomarse el tiempo para leer los planteos problemáticos con atención, resolver y calcular un tiempo extra para revisar, atento a que las primeras opciones que surjan de respuesta pueden no ser la correcta si el interrogante es capcioso y los hay, afirman. Todo el tiempo -o casi todo, porque en las pruebas fallaba en algunas oportunidades- hay un cronómetro fijo en la pantalla. Las preguntas se ven de a una por vez, pero se puede volver atrás.

Por último, sugieren arribar con tiempo, evitar los compromisos previos, para no llegar nerviosos a la evaluación. Y dedicarle un tiempo posterior a la recuperación. Cada persona se retira del lugar sabiendo si aprobó o no el examen porque la corrección es automática por el mismo sistema y dispondrán del certificado para descargar desde el sistema del SEP a los pocos días.