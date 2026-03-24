En un giro sin precedentes para el sistema educativo mexicano, La Secretaría de Educación Pública, SEP, dio el banderazo de salida al programa Derecho Mi Lugar. Esta iniciativa busca eliminar las barreras de los exámenes de admisión tradicionales, transformando el ingreso al nivel medio superior en un proceso de asignación garantizada. Bajo la premisa de que “ya tienes un lugar asegurado en una escuela cerca de tu casa”, el Gobierno busca reducir la deserción y el estrés académico en miles de jóvenes. El nuevo esquema oficializado por la SEP no solo simplifica el trámite, sino que democratiza el acceso a la educación pública. Según la convocatoria oficial, este cambio responde a una demanda histórica de las familias en la Ciudad de México y el Estado de México. “¡Adiós a los exámenes para ingresar al bachillerato!”, celebra la comunicación oficial del programa, destacando que la cercanía al hogar será ahora un factor determinante en la asignación de planteles para los nuevos estudiantes. El proceso de registro, que se mantiene abierto desde el pasado 17 de marzo, es estrictamente digital a través del portal oficial. Los aspirantes tienen como fecha límite el 14 de abril de 2026 para completar su solicitud. Es un periodo crucial donde los estudiantes deben definir su trayectoria académica, eligiendo entre las diversas modalidades que el sistema ofrece, ya sea buscando un acceso directo o manteniendo el interés por instituciones con procesos específicos. Para participar, el sistema contempla un espectro amplio de perfiles. No solo está dirigido a quienes actualmente cursan el tercer grado de secundaria en la Zona Metropolitana, sino que también incluye a egresados con certificado en mano, estudiantes del INEA y aquellos que están por concluir sus estudios fuera de la zona pero desean ingresar a una escuela en la capital o los municipios conurbados del Estado de México. En cuanto a la oferta educativa, el programa presenta tres caminos distintos. La Modalidad 1 ofrece acceso directo sin examen, permitiendo elegir de 5 a 10 opciones. La Modalidad 2 mantiene el acceso con examen para quienes aspiran específicamente a planteles del IPN o la UNAM. Finalmente, la Modalidad 3 es un esquema híbrido que permite combinar ambas opciones, otorgando una flexibilidad nunca antes vista en la planeación escolar de los adolescentes mexicanos. La cobertura de esta convocatoria es amplia pero específica, abarcando las 16 alcaldías de la CDMX y 22 municipios del Estado de México, tales como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Texcoco. Con esto, se busca cubrir la mancha urbana de mayor demanda educativa en el país. Los resultados finales se darán a conocer el 18 de agosto, marcando el inicio de una nueva etapa para la educación media superior en la región. El programa dispuso un periodo de atención especial del 19 al 28 de agosto para casos extemporáneos o aspirantes que enfrenten retrasos con su certificación. Con esta estructura,