Machete ambulante: ATE desafía los exámenes de idoneidad con una desopilante propuesta

En la antesala de los exámenes de idoneidad que el Gobierno comenzará a ponerse en marcha en los próximos días, un referente de ATE Capital advirtió este martes que pondrá un "camión con sonido" para "dictarle" las respuestas a los empleados estatales.

"Si es necesario, voy a poner un camión con sonido dictándoles las respuestas a mis compañeros que estén adentro. Me importa tres carajos, la verdad", sostuvo el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.

En declaraciones a Futurock, el sindicalista criticó la "falta de sentido lógico" de las evaluaciones y subrayó que los empleados estatales sufren un "bloqueo emocional" por la situación.

"Están muy bloqueados (...) Es que no se puede pensar cada tres meses que no tenés trabajo, no te dan tareas, tu salario es una mierda. El hostigamiento y la persecución que nosotros tenemos y la acusación sobre que somos empleados ricos y que laburamos del Estado se cae a pedazos. Y ahora, además, hay que rendir matemáticas", recalcó.

La presentación judicial para frenar la medida impulsada por Sturzenegger

Por su parte, Catalano hizo foco en la acción de amparo que presentó ante la Justicia contra los exámenes promovidos por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y sostuvo que la medida se justifica ante "la arbitrariedad de lo que está sucediendo".

Y sumó más cuestionamientos contra las pruebas: "¿Por qué debería rendir ahora un examen de idoneidad en matemática, lógica o comprensión de texto cuando ya aprobé las etapas primaria, secundaria y universitaria y se acreditó mi conocimiento?".

Además, indicó que las evaluaciones se realizarán en el Ministerio de Defensa debido al "temor" del Gobierno por un "boicot" por parte de los sindicatos.

Los exámenes de idoneidad serán dirigidos a 40 mil empleados públicos con contratos temporales que finalizan a fin de año y cuya renovación depende de esa aprobación.

La realización será obligatoria para los trabajadores que vivan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y habrá tres excepciones: empleados de planta permanente, quienes vivan en el interior o sean personas con discapacidad.

Este jueves a partir de las 11, ATE realizará un paro y movilización desde Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo, al plegarse a la medida de fuerza convocada por las dos fracciones de la CTA.