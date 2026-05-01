Desde 2026, sacar la licencia de conducción en Colombia cambió con la entrada en vigor de un nuevo sistema de evaluación que endurece los requisitos para obtener el documento. Quienes no aprueben las pruebas obligatorias no podrán acceder a la autorización para manejar. Esta modificación se basa en la Resolución 20253040037125 de 2025 del Ministerio de Transporte, que creó nuevos centros encargados exclusivamente de aplicar los exámenes finales. El principal ajuste consiste en separar las funciones entre quienes enseñan y quienes evalúan. Desde ahora, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) seguirán a cargo de la formación teórica y práctica de los aspirantes, mientras que los nuevos Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) serán los únicos autorizados para tomar las pruebas definitivas. Con este modelo, el Gobierno busca mayor transparencia y reducir irregularidades en la expedición del documento. El examen de conocimientos deja atrás el esquema basado solo en memorizar preguntas y respuestas. Ahora se evaluará si el conductor realmente comprende las normas y sabe aplicarlas en situaciones reales. Entre los temas centrales estarán: No aprobar esta instancia impedirá avanzar en el trámite. Otra de las grandes novedades es que el examen de manejo se dividirá en dos etapas consecutivas. En esta primera fase se medirá el dominio técnico del vehículo sin exposición al tráfico real. Se revisarán maniobras como: Solo quienes aprueben la etapa anterior podrán pasar a calles con tránsito real. Allí se observará la capacidad para reaccionar ante imprevistos, respetar señales y compartir la vía de forma segura con otros actores. Toda persona que no supere alguna de las pruebas obligatorias no obtendrá la licencia de conducción hasta aprobar nuevamente el proceso. Es decir, el nuevo sistema exige pasar tanto la teoría como las dos etapas prácticas para acceder al documento. Las autoridades buscan elevar el nivel de preparación de los conductores y reducir siniestros causados por errores humanos o desconocimiento de las normas. Además, la Superintendencia de Transporte tendrá funciones de vigilancia para garantizar que el proceso sea legal y transparente.