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Miles de trabajadores esperan el pago de la primera cuota del aguinaldo, la cual consta del 50% del mejor sueldo cobrado en el semestre. El mismo también se acredita a jubilados y pensionados.

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Cuándo se cobra el aguinaldo en 2026

Tal como señala la Ley 27.073, la cuota tiene como vencimiento el 30 de junio de cada año. Sin embargo, las empresas y las gobernaciones cuentan con un periodo de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha.

De esta manera, los trabajadores podrían cobrar el Salario Anual Complementario (SAC) hasta el lunes 6 de julio de 2026.

Aguinaldo 2026.
Aguinaldo 2026.

Cuánto cobro de aguinaldo

El cálculo del aguinaldo es sencillo, ya que se trata del 50% de la mejor remuneración cobrada entre diciembre y junio.

Para calcularlo, se debe considerar el salario bruto (antes de descuentos) e incluir horas extras, comisiones y variables habituales.

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Qué hago si no me pagan el aguinaldo

En caso el empleador no acredita el aguinaldo al vencimiento del plazo de gracia, existen dos vías para realizar el reclamo:

  • Intimación formal: el primer paso es enviar una intimación en forma de carta documento al empleador para exigir el pago inmediato bajo advertencia de iniciar acciones legales.
  • Denuncia administrativa: de forma paralela, el trabajador podrá presentar una denuncia ante la Secretaría de Trabajo de la Nación o las secretarías de trabajo provinciales. El tramite puede ser realizado de forma presencial o virtual mediante un mail a a denuncias@trabajo.gob.ar o llamar por teléfono al Llamar al 0800-666-4100 (opción 1, luego opción 2, de lunes a viernes de 8 a 20 hs.).