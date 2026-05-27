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Miles de trabajadores esperan el pago de la primera cuota del aguinaldo, la cual consta del 50% del mejor sueldo cobrado en el semestre. El mismo también se acredita a jubilados y pensionados.
Cuándo se cobra el aguinaldo en 2026
Tal como señala la Ley 27.073, la cuota tiene como vencimiento el 30 de junio de cada año. Sin embargo, las empresas y las gobernaciones cuentan con un periodo de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha.
De esta manera, los trabajadores podrían cobrar el Salario Anual Complementario (SAC) hasta el lunes 6 de julio de 2026.
Cuánto cobro de aguinaldo
El cálculo del aguinaldo es sencillo, ya que se trata del 50% de la mejor remuneración cobrada entre diciembre y junio.
Para calcularlo, se debe considerar el salario bruto (antes de descuentos) e incluir horas extras, comisiones y variables habituales.
Qué hago si no me pagan el aguinaldo
En caso el empleador no acredita el aguinaldo al vencimiento del plazo de gracia, existen dos vías para realizar el reclamo:
- Intimación formal: el primer paso es enviar una intimación en forma de carta documento al empleador para exigir el pago inmediato bajo advertencia de iniciar acciones legales.
- Denuncia administrativa: de forma paralela, el trabajador podrá presentar una denuncia ante la Secretaría de Trabajo de la Nación o las secretarías de trabajo provinciales. El tramite puede ser realizado de forma presencial o virtual mediante un mail a a denuncias@trabajo.gob.ar o llamar por teléfono al Llamar al 0800-666-4100 (opción 1, luego opción 2, de lunes a viernes de 8 a 20 hs.).