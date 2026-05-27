Aguinaldo 2026: cuándo se paga, cómo se calcula y qué trabajadores pueden cobrarlo Fuente: Shutterstock

Miles de trabajadores esperan el pago de la primera cuota del aguinaldo, la cual consta del 50% del mejor sueldo cobrado en el semestre. El mismo también se acredita a jubilados y pensionados.

Cuándo se cobra el aguinaldo en 2026

Tal como señala la Ley 27.073, la cuota tiene como vencimiento el 30 de junio de cada año. Sin embargo, las empresas y las gobernaciones cuentan con un periodo de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha.

De esta manera, los trabajadores podrían cobrar el Salario Anual Complementario (SAC) hasta el lunes 6 de julio de 2026.

Aguinaldo 2026.

Cuánto cobro de aguinaldo

El cálculo del aguinaldo es sencillo, ya que se trata del 50% de la mejor remuneración cobrada entre diciembre y junio.

Para calcularlo, se debe considerar el salario bruto (antes de descuentos) e incluir horas extras, comisiones y variables habituales.

Qué hago si no me pagan el aguinaldo

En caso el empleador no acredita el aguinaldo al vencimiento del plazo de gracia, existen dos vías para realizar el reclamo: