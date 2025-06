Aguinaldo de Empleados Públicos: tras la eliminación del feriado, cómo se pagará el SAC

El Gobierno nacional eliminó por decreto la jornada no laborable que cada 27 de junio se otorgaba en conmemoración del Día del Empleado Público. La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien argumentó que "el Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene ".

Sin embargo, más allá de esta decisión que afectará el descanso de miles de personas, junio trae un alivio financiero esperado: los empleados públicos cobrarán en los próximos días la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

Empleados públicos: ¿cómo calcular el aguinaldo?

El aguinaldo se calcula tomando la mitad del salario más alto que el trabajador haya percibido entre enero y junio. A diferencia de lo que se cree, no se hace un promedio, sino que se elige el mes en que más se cobró y se toma el 50% de ese monto como base.

Este cálculo incluye el sueldo bruto del mes de mayor ingreso, sumando conceptos como el salario básico, horas extras, comisiones, adicionales, premios y viáticos sin comprobantes . No se consideran los bonos no remunerativos, asignaciones familiares ni reintegros.

Al monto bruto se le descuentan los aportes jubilatorios, obra social y, si corresponde, el aporte sindical, lo que suele reducir el aguinaldo neto en un 19% aproximadamente.

Ejemplo 1 : Alejandro ingresó al Estado en marzo de 2025 y su salario más alto fue de $ 400.000. Como trabajó cuatro meses, su aguinaldo bruto se calcula así: $ 400.000 / 12 × 4 = $ 133.333,33

Ejemplo 2: Sofía trabajó todo el semestre y su mejor sueldo fue de $ 700.000. Su aguinaldo será: $ 700.000 / 12 × 6 = $ 350.000

Aunque no se haya trabajado los seis meses completos, el derecho al aguinaldo existe desde el inicio de la relación laboral, y el monto se ajusta proporcionalmente al tiempo trabajado dentro del semestre .

Las escalas salariales actualizadas para cada categoría pueden consultarse a través de este enlace.

¿Cuándo se cobra el medio aguinaldo en 2025?

Según la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, el aguinaldo debe pagarse como fecha límite el lunes 30 de junio. Sin embargo, la normativa permite un margen de cuatro días hábiles posteriores sin penalización, lo que extiende el plazo hasta el viernes 4 de julio.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la Contaduría General ya publicó el cronograma oficial de pagos de sueldos y aguinaldo para junio 2025, que alcanza a personal de todas las áreas: estatales, docentes, salud, seguridad, justicia y entes descentralizados. El calendario de pagos es el siguiente: