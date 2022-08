AFIP: Carlos Castagneto aclaró qué pasa con el secreto fiscal en la segmentación de tarifas

Carlos Castagneto, el nuevo titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), aseguró que el organismo no le dará información al Gobierno sobre los contribuyentes que completen el formulario para la segmentación energética.

Consultado sobre la "ruptura del secreto fiscal" que muchos usuarios denunciaron al momento de completar el formulario, que tiene carácter de declaración jurada, el funcionario aseguró: "La AFIP no le dará información al Gobierno sobre los contribuyentes".

"Nosotros no tenemos potestad para dar información de los contribuyentes. No sé cómo lo habrá instrumentado Energía: puede chequear los datos con otros organismos que no comprometen el secreto fiscal", sostuvo esta mañana en Urbana Play.

"Todas las declaraciones juradas son voluntarias. Energía lo cruzará con otros organismos, no con la AFIP", aseguró.

Por otro lado, el flamante funcionario señaló: "Hablé con Sergio Massa y Miguel Pesce porque es muy importante la articulación de la AFIP con el Ministerio de Economía y el Banco Central ".

Ayer Castagneto aseveró que su intención es continuar con las políticas de su antecesora, Mercedes Marcó del Pont, para mantener el crecimiento de la recaudación impositiva.

"Lo importante es tratar de cumplir con la ley, ser justos y equitativos: que paguen los que tengan que pagar y no cobrarles a los que no corresponda".

"Lo que hablamos, en su momento, con Mercedes es hacer una AFIP amigable a pesar del rol que le toca de recaudación. Y tratar de simplificar muchos mecanismo que a veces a los contribuyentes les cuenta tanto. Lo que no vamos a perdonar es el trabajo ilegal, la trata laboral, como lo venimos trabajando. Porque me parece que, en el siglo XXI, no puede existir más la trata laboral en la Argentina", completó.