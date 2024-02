AFIP: cómo quedan los planes de pago para deudas, sin embargos y con nuevas tasas

Sobre la hora límite, por la noche del miércoles, el Gobierno decidió extender la fecha una de las medidas de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que impulsó el ex ministro de Economía, Sergio Massa: la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y las trabas de medidas cautelares hasta el 31 de junio próximo, inclusive .

A pesar de que no se oficializó con la publicación del Boletín Oficial del jueves, en los próximos días, la AFIP reglamentará su vigencia y alcance, donde sumará al sector de la salud -antes solo estaban las micro, pymes, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro-.

Y si bien con el aplazamiento de los embargos, para ciertos casos, generaran pocos incentivos, dos días atrás, y luego de subirlas, el ministro de Economía Luis Caputo anunció una rebaja de las tasas de financiamiento de los planes permanentes del organismo para algunos dichos sectores.

"A partir de febrero, para aquellas micro y pequeñas empresas el interés se reducirá a 7,63% y para las medianas a 9,16%", anticipó el titular de Hacienda en su cuenta de X. Para acto seguido aclarar que la intención del Gobierno a futuro es dejar de financiarlos cuando haya acceso a los créditos bancarios .

El ministro de Economía, Luis Caputo en el Congreso.

Mediante la Resolución General 5481/2024, con firma de la titular de la AFIP Florencia Misrahi, se estableció que la tasa de financiación "será la que resulte de aplicar el 50%, 60% y 100% sobre la (...) de interés resarcitorio -vigente a la fecha de consolidación del plan de facilidades de pago".

Así, según el tipo de contribuyente y de deuda, el organismo estableció diferentes condiciones en cuanto al porcentaje a ingresar de pago a cuenta, cantidad máxima de planes, cuotas y tasas de financiación .

Planes entidades sin fines de lucro, micro, pequeñas empresas y contribuyentes

Para cancelar deuda general, las entidades financieras, micro, pequeñas empresas y contribuyentes con perfil I (siper A, B y C) no tendrán que ingresar un pago a cuenta , podrán acceder como máximo a diez planes con una tasa mensual del 7,635% y hasta 12 cuotas . Mientras que para los II (siper D, E y no categoría) esta última condición será de ocho .

Por deuda de impuestos anuales (Bienes Personales y Ganancias), el pago a cuenta es del 25%, podrán acceder a solo un plan por obligación , con una tasa mensual del 7,635% y hasta seis cuotas. Mientras que para los II esta última condición es de cuatro .

Tabla extraída de la Resolución General 5481/2024 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

De autónomos y régimen simplificado (monotributo), tanto para los perfiles I y II no habrá pago a cuenta , se podrá acceder a un plan por mes de hasta 20 cuotas con una tasa mensual del 7,635%. En las aduaneras, lo único que cambiará es que tendrán que ingresar un anticipo del 1%, el límite de cuotas será 18 con intereses del 15,27%.

Por aquellas provenientes de la actividad fiscalizadora, para ambos perfiles, el pago a cuenta es del 3%, con la posibilidad de acceder solo a un plan por mes de hasta 36 cuotas con una tasa de financiación mensual del 15,27%.

Planes medianas empresas "Tramo 1"

Para cancelar deuda general, las medianas empresas de "Tramo 1" con perfil de cumplimiento I, el pago a cuenta es del 5% con la posibilidad de acceder como máximo a diez planes de hasta 20 cuotas con una tasa de interés de 9,162%. Mientras que para las de II, el anticipo es del 10% y la cantidad de cuotas disminuye a seis .

Por deuda de impuestos anuales (Bienes Personales y Ganancias), para ambos perfiles, el pago a cuenta es de 25%, solo se puede acceder a un plan por obligación con intereses mensuales del 9,162%. La diferencia estará en que los I podrán acceder a hasta cuatro cuotas y los II a tres .

De autónomos y régimen simplificado (monotributo), para ambos no habrá pago a cuenta , solo se puede acceder a un plan por mes con límite en 20 cuotas y una tasa de financiación del 9,162%. En las aduaneras solo cambia que el anticipo es del 1%, el máximo de cuotas disminuye a 18 y los intereses son de 15,27%.

Por aquellas provenientes de la actividad fiscalizadora, para ambos perfiles, el pago a cuenta es del 3%, con la posibilidad de acceder a un solo plan por mes de hasta 36 cuotas y una tasa de financiamiento de 15,27%.

Planes medianas empresas "Tramo 2"

Para cancelar deuda general, las medianas empresas "Tramo 2", con perfil de cumplimiento I, el pago a cuenta es del 5%, podrán acceder como máximo a seis planes de hasta ocho cuotas con una tasa de interés de 9,162%. Mientras que para las de II, el anticipo será del 10% y el límite de las cuotas baja a seis .

Por deuda de impuestos anuales (Bienes Personales y Ganancias), para ambos perfiles, el anticipo es del 30%, solo se puede acceder a un plan por obligación con un interés del 9,162%. La diferencia está en que el perfil I puede acceder hasta cuatro cuotas y el II a tres .

De autónomos y régimen simplificado (monotributo), para ambos perfiles no hay pago a cuenta , solo se pueden acceder a un plan por mes de hasta 20 cuotas y una tasa de financiamiento del 9,162%.

En el caso de las aduaneras, tanto para I como II, el anticipo es del 6%, solo se pueden acceder a un plan por mes de hasta 18 cuotas con intereses de 15,27%. Para las provenientes de la actividad fiscalizadora, cambia que el anticipo baja al 3% y el límite de cuotas sube a 36 .

Planes para "demás contribuyentes"

Para cancelar deuda general, los "demás contribuyentes", de perfil I, el pago a cuenta es del 10% con la posibilidad de acceder seis planes de hasta ocho cuotas con intereses del 15,27%. Mientras que, para las II, el anticipo es del 15% y el límite de cuotas baja a seis .

Por deuda de impuestos anuales (Bienes Personales y Ganancias), para ambos perfiles, el pago a cuenta es del 35%, podrán acceder solo a un plan por obligación con intereses del 15,27%. La diferencia está en que el I puede acceder a tres cuotas y para II solo a dos .

De autónomos y régimen simplificado (monotributo), para ambos perfiles, no hay anticipo con un solo plan por mes de hasta 20 cuotas con una tasa de financiamiento del 15,27%.