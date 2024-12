El Gobierno avala un Plan B y estudia un artículo clave para transferírsela a Kicillof

El Gobierno Nacional no ve con malos ojos tomar el guante que le tiró Axel Kicillof y evaluar una eventual transferencia de Aerolíneas Argentinas a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. " Si quieren vaciar o venderla a una empresa extranjera o a un grupo amigo, no lo vamos a permitir ", dijo este lunes en conferencia de prensa el gobernador bonaerense.

Se trata de un desafío que acaba de tomar la Casa Rosada, que son conscientes de que el gobernador les tomó la agenda no solo con una empresa pública sino en el marco del primer aniversario de la gestión nacional de Javier Milei, en el que esperaban que esa cuestión fuera la única que cooptara los focos de los medios.

Una altísima fuente de la Presidencia reconoció off the record que Javier Milei no tendría problemas en transferir la aerolínea de bandera. " Se la revoleamos por la cabeza si quiere, ningún problema ", afirmó el funcionario inobjetable.

Aunque la intención está, en Balcarce 50 afirman que aún se está evaluando ese asunto "jurídicamente". Según esgrimen, esto es posible gracias a la Ley Bases, que habilita en su artículo 4° b) al Poder Ejecutivo Nacional a disponer, en relación con las empresas y figuras societarias, tal como adelantó El Cronista esta mañana.

El artículo 4 de la Ley Bases permite al Gobierno a transferir a las provincias diferentes empresas. (Boletín Oficial)

"Su fusión, escisión, reorganización, reconformación o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos".

Sin embargo, lo que alegan es que, a pesar de ser viable por lo que rige en ese articulado, alegan que sería más complicado hacer esa transferencia a varias provincias al mismo tiempo, tal y como lo propuso Kicillof.

" Hay 21 provincias, 21 destinos donde solo va Aerolíneas, porque una empresa privada no es que tiene prohibido, no va porque no le representa la rentabilidad directa inmediata, pero hay mucho movimiento que genera, obviamente, la conectividad y la soberanía ", señaló el gobernador de Buenos Aires ayer en diálogo con C5N, adelantando que buscará tener una reunión con los demás mandatarios subnacionales porque "hay provincias que se van a quedar sin vuelos".

El gobernador Axel Kicillof en su conferencia de prensa de ayer sobre Aerolíneas Argentinas

"No veo viable que haya una transferencia a distintas provincias, pero si a la provincia ya que figura en la Ley Bases", se encargan de afirmar desde la Casa Rosada, en donde agregan que "si Kicillof quiere poner los u$s 8500 millones que tuvo de pérdida, perfecto".

Hasta el momento, el único funcionario que salió a hablar al respecto de esa propuesta fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien calificó a la supuesta adquisición de Aerolíneas Argentinas como un sinsentido porque lo está expresando alguien que maneja "una provincia que tiene déficit y se endeuda".

"¿Va a asumir el cargo de una empresa que tiene déficit, también se endeuda y demanda fondos del Estado? No entiendo cuál es su lógica para creer que él es la solución del problema. Es ridículo. Las cuentas de la provincia de Buenos Aires no las está arreglando nadie", concluyó.

Kicillof salió con aquella estrategia bajo la presunción de que le será muy difícil al Gobierno vender a Aerolíneas Argentinas. Según marcó en sus entrevistas, con la transferencia a las provincias busca evitar que se llegue a una instancia de "vaciamiento" y de "negocios para los amigos".

"Sin contar cuestiones impositivas, nos dio u$s 2.665.000.000 en materia de movimiento que genera en turismo, en producción y 80.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Tiene marca importancia para nosotros", finalizó Kicillof.