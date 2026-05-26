Ya es oficial | El Gobierno enviará inspectores casa por casa para revisar pensiones y podrá dar de baja prestaciones (Representación creada con IA)

El Gobierno intensificará los controles sobre las pensiones y ayudas económicas mediante inspecciones domiciliarias que buscarán detectar fraudes, cobros indebidos y situaciones irregulares vinculadas a los beneficiarios.

La medida apunta especialmente a casos en los que no se actualizaron datos personales, económicos o de residencia, algo que puede derivar en la suspensión inmediata de las prestaciones.

Las autoridades confirmaron que los operativos incluirán visitas presenciales para verificar la información declarada por quienes reciben ayudas públicas. El objetivo oficial consiste en reforzar el control del gasto social y evitar pagos a personas que ya no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Según explicaron desde el Ejecutivo, las revisiones también se enfocarán en detectar beneficiarios que residen fuera del país, personas fallecidas cuyos pagos continúan activos o ciudadanos que modificaron su situación económica sin comunicarlo a la administración correspondiente. En esos casos, las pensiones podrán quedar suspendidas hasta que la situación sea regularizada.

¿Qué controlarán durante las visitas a los domicilios?

Los inspectores verificarán datos vinculados al lugar de residencia habitual, convivencia, situación patrimonial y actividad económica de los beneficiarios. Además, podrán solicitar documentación adicional para confirmar que la información registrada en los organismos públicos coincide con la realidad actual de cada persona.

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Las autoridades remarcaron que muchos expedientes presentan irregularidades por falta de actualización de datos, algo obligatorio para mantener determinadas ayudas sociales o pensiones no contributivas. En algunos casos, un simple cambio de domicilio o un aumento de ingresos no declarado puede provocar la pérdida del beneficio.

El plan de fiscalización también contempla cruces de información con registros tributarios, bancarios y municipales. De esta manera, el Gobierno busca identificar incompatibilidades o inconsistencias que permitan detectar posibles cobros indebidos.

¿Quiénes podrían perder la pensión o prestación?

Los principales afectados podrían ser quienes no hayan informado cambios importantes en su situación personal o económica. Entre ellos aparecen beneficiarios que dejaron de cumplir requisitos de ingresos, personas que viven en otro país o ciudadanos que perciben ayudas incompatibles entre sí.

¿Quiénes podrían perder la pensión o prestación? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las autoridades aclararon que, antes de una baja definitiva, se abrirá un proceso de revisión para que el titular pueda presentar documentación y justificar su situación . Sin embargo, en los casos donde se confirme fraude o falsedad documental, la suspensión será inmediata y podría derivar incluso en sanciones económicas.

El endurecimiento de los controles forma parte de una estrategia más amplia para reducir el fraude en el sistema de prestaciones públicas y garantizar que las ayudas lleguen únicamente a quienes realmente cumplen las condiciones establecidas por la ley.