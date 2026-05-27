España paga más pensiones que nunca, pero el nivel de vida no mejora: la advertencia de los economistas.

España atraviesa un momento de aparente fortaleza económica . El gasto en pensiones alcanzó en mayo un nuevo récord histórico de 14.365 millones de euros, mientras la pensión media supera ya los 1371 euros mensuales.

Al mismo tiempo, los salarios nominales crecieron de forma sostenida durante los últimos años y la economía española mantiene uno de los ritmos de crecimiento más altos de la OCDE.

Sin embargo, detrás de esos números positivos aparece una realidad mucho más compleja: cobrar más dinero no necesariamente significa vivir mejor.

El economista Lluc Charles Flaqué resume el problema con una frase contundente: “Lo que se ha ganado en euros se ha perdido en capacidad de compra. El debate no debería centrarse en el salario nominal”.

Ranking · Especial pensiones 2026 Poder adquisitivo real por comunidad Ajustado por coste de vida local e inflación acumulada 2018–2026. El número que importa no es la pensión nominal, sino cuánto rinde. Régimen general Autónomos # Comunidad Pensión Coste Poder real Tendencia Mayor poder real Poder medio Menor poder real Metodología: pensión neta estimada ÷ índice coste de vida CCAA × deflactor IPC jubilados 2018–2026 (+24,8 pp). Fuentes: INE, Seguridad Social, EUROSTAT.

El aumento de salarios y pensiones quedó absorbido por la inflación

Según el análisis de Charles Flaqué, entre 2018 y 2025 el salario medio en España pasó de unos 1700 euros mensuales a aproximadamente 2150 o 2200 euros. A simple vista, el incremento parece ganancia.

Pero el economista advierte que la inflación acumulada durante ese mismo período se movió también cerca del 24 o 25%. Eso significa que gran parte del aumento salarial quedó neutralizado por el encarecimiento del costo de vida.

“En términos reales, el aumento salarial ha sido prácticamente nulo” Lluc Charles Flaqué - Economista

La situación también afecta a los pensionistas. Aunque las prestaciones subieron y la pensión media de jubilación ya alcanza los 1572 euros mensuales , muchos jubilados siguen afrontando aumentos constantes en vivienda, alimentación, energía y servicios básicos.

“Vivienda, alimentación, energía o servicios básicos han experimentado subidas muy superiores al salario real disponible”, explica el economista.

Calculadora · Especial pensiones 2026 ¿Cuánto vale realmente tu pensión? Ingresá tu pensión bruta y tu comunidad para ver cuánto poder de compra real tenés hoy, descontando la inflación acumulada y el coste de vida local. Tu comunidad autónoma Madrid Cataluña Baleares País Vasco Navarra C. Valenciana Aragón Cantabria Asturias Canarias Murcia La Rioja Andalucía Castilla y León Galicia Castilla-La Mancha Extremadura Tu pensión mensual bruta 1.200 € 600 € — 3.000 € 600 € 1.200 € 1.800 € 2.400 € 3.000 € Poder adquisitivo real estimado — — Pensión nominal (bruta) — Pérdida por inflación 2018–26 — Ajuste coste de vida local — Metodología: deflactor IPC cesta jubilados acumulado 2018–2026 (+24,8 pp) × índice de coste de vida por CCAA (vivienda 35%, alimentación 30%, energía 20%, salud/transporte 15%). Cifras estimadas con fines ilustrativos. Fuentes: INE, Seguridad Social, EUROSTAT.

El verdadero problema no es cuánto se cobra, sino cuánto se puede comprar

El foco del debate económico suele centrarse en las subidas nominales de salarios y pensiones. Sin embargo, varios especialistas advierten que el dato realmente importante es el poder adquisitivo real después de impuestos e inflación.

La propia OCDE confirmó recientemente que España figura entre los pocos países donde la presión fiscal aumentó más rápido que los salarios reales.

Según el informe citado por Charles Flaqué, la cuña fiscal española alcanzó el 41,4 % del salario, claramente por encima de la media de la OCDE.

El economista sostiene que el resultado final es una pérdida silenciosa de bienestar. “El ciudadano medio hoy no es más rico que en 2018; en muchos casos, es más pobre”.

Esto explica por qué muchas familias sienten que, pese a cobrar más dinero que hace algunos años, llegan con más dificultad a fin de mes.

España paga más pensiones que nunca, pero el nivel de vida no mejora: la advertencia de los economistas.

España gasta más que nunca en pensiones mientras cambia el mercado laboral

La Seguridad Social confirmó que actualmente se abonan más de 10,48 millones de pensiones a cerca de 9,5 millones de personas.

Además, el sistema registra un cambio importante en la edad de jubilación. Cada vez más trabajadores retrasan voluntariamente el retiro y la edad media de acceso ya alcanzó los 65,5 años, frente a los 64,4 años de 2019.

El aumento del gasto previsional coincide con un mercado laboral todavía bajo presión. España sigue siendo uno de los pocos países de la OCDE con una tasa de desempleo superior al 10%.

En paralelo, el ahorro privado continúa siendo reducido. Los últimos datos disponibles muestran que solo uno de cada cinco españoles cuenta con un plan de pensiones complementario.

La advertencia de los economistas sobre el futuro del bienestar en España

Para Lluc Charles Flaqué, el problema de fondo es que el debate público se concentra demasiado en los aumentos nominales y no en la evolución real del bienestar económico.

“Cualquier narrativa basada únicamente en la subida de salarios es, como mínimo, incompleta”, afirma el economista. El experto sostiene que el verdadero análisis debe incluir tres factores simultáneos: inflación, presión fiscal y costo estructural de vida.

Mientras esos elementos sigan creciendo al mismo ritmo o incluso más rápido que salarios y pensiones, el aumento de ingresos seguirá perdiendo impacto real sobre la economía cotidiana de millones de españoles.

Por eso, aunque España paga hoy más pensiones y salarios que nunca, cada vez más ciudadanos sienten que el dinero alcanza menos y que mejorar el nivel de vida se volvió mucho más difícil.