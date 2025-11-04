La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cambios en el calendario de pagos de los jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a raíz del próximo feriado de noviembre.

Además de las nuevas fechas de cobro, el organismo informó que todos los beneficiarios y prestatarios de las asignaciones familiares recibirán un 2,1% de aumento en sus haberes.

Cuándo cobra los jubilados y pensionados

Debido a los feriados del 21 de noviembre y 24 de noviembre, el esquema de liquidaciones debió ser modificado. De esta manera, los adultos mayores beneficiarios de ANSES cobrarán en estas fechas:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: jueves 20 de noviembre

Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre

Fuente: Montaje: El Cronista

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre

Durante el onceavo mes del año los jubilados y pensionados cobrarán con aumento de 2,1% y el bono extraordinario de $ 70.000.

Jubilación mínima : $ 403.150,65 ($ 333.150,65 de haber + $ 70.000 de bono)

PUAM : $ 336.520,52 ($ 266.520,52 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC por invalidez o vejez : $ 303.205,46 ($ 233.205,46 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC madre de siete hijos : $ 403.150,65 ($ 333.150,65 de haber + $ 70.000 de bono)

Jubilación máxima: $ 2.241.788,48

Cuándo cobra la AUH en noviembre

El calendario de pagos indica que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán sus haberes en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Cuánto cobra AUH en noviembre