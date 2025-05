Adiós a la pensión por fallecimiento: el Gobierno eliminará la posibilidad de tener el beneficio por viudez

Con el fin de la moratoria previsional de la ANSES, el Gobierno de Javier Milei busca implementar cambios significativos en el sistema previsional argentino.

La modificación más destacada es la eliminación del derecho a cobrar una pensión por fallecimiento que tenía un jubilado.

¿Quiénes no podrán tener la pensión por fallecimiento?

Anteriormente, la moratoria permitía a personas que no cumplían con los 30 años de aportes requeridos para jubilarse acceder al sistema previsional. Sin embargo, al finalizar esta posibilidad, quienes no alcanzan dicha cantidad de aportes ya no podrán jubilarse por esa vía.

La alternativa disponible para las personas en edad de retiro que no tienen los 30 años de aportes es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Se trata de una pensión no contributiva diseñada para adultos mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad.

Los titulares de PUAM no podrán acceder al beneficio.

Uno de los cambios más importantes con el fin de la moratoria es que las personas que acceden a la PUAM no podrán cobrar la pensión por viudez, en caso de que su esposo o esposa con haberes vigentes haya fallecido.

Esta es una diferencia clave, ya que los jubilados por el sistema general sí pueden acceder a una pensión por viudez.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la PUAM?

Entre los requisitos para cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor de la ANSES se mencionan:

Estar disponible para mayores de 65 años sin requisitos de aportes.

No permitir cobrar pensión por viudez.

Perderse en caso de residencia en el exterior.

Requerir demostrar vulnerabilidad económica.

¿Cuánto cobro por la PUAM en mayo?

La PUAM representa el 80% del haber mínimo. Según la administración, en mayo de 2025, el haber mínimo jubilatorio fue de $ 296.396, y con un bono de $ 70.000, el total ascendió a $ 366.481,75.

Los beneficiarios de la PUAM recibieron el 80% del haber mínimo, es decir, $ 237.116,79, y con el bono extraordinario de $ 70.000, su ingreso total fue de $ 307.116,7