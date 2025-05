ANSES activa otro bono para junio: quiénes cobrarán este extra en menos de 10 días

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago del bono extraordinario de $ 70.000 en junio 2025 para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo.

El beneficio fue oficializado a través del Decreto 298/2025, publicado en el Boletín Oficial, como parte de una medida para mitigar el impacto de la inflación en los ingresos de adultos mayores.

Quiénes cobran el bono completo y quiénes lo recibirán de forma parcial

El bono será íntegro para quienes cobran la jubilación mínima y parcial para quienes superen ese monto. También lo recibirán:

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más

Otros regímenes especiales.

Es importante tener en cuenta que el bono no es remunerativo y, por lo tanto, no se incorpora al haber mensual ni al cálculo del aguinaldo.

Cuánto cobrarán los jubilados en junio 2025 con aumento y bono

Con el último aumento del 2,8% que aplicó ANSES, según el IPC de abril, el haber mínimo pasó a ser de $ 304.723,94

Con el bono de $ 70.000, los jubilados que cobren la mínima recibirán un total de $ 374.723,94 en junio 2025. Por su parte, el haber máximo se actualizó a $ 2.050.503,61.

PUAM: cuánto cobrarán en junio con el bono de ANSES

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también recibirán el bono. El monto base para junio quedó en $ 243.826,58 y, sumado el bono, el total asciende a $ 313.826,58.

Asignaciones familiares y sociales: nuevos montos en junio 2025

Además del bono para jubilados, ANSES también aumentará en junio las asignaciones familiares y sociales. El incremento fue del 2,8% y alcanza a:

Trabajadores registrados

Monotributistas

Titulares de AUH

Asignación por Embarazo para Protección Social

Los nuevos valores destacados:

Asignación por hijo : $ 53.271

Asignación por hijo con discapacidad : hasta $ 173.455

Las sumas disminuyen progresivamente para ingresos más altos

También se actualizaron las asignaciones por nacimiento, adopción, ayuda escolar, entre otras, con montos diferenciados por zona geográfica.

Cuándo se paga el bono de $ 70.000: fechas y cronograma

ANSES informó que el bono se pagará junto con los haberes mensuales, a partir de la segunda semana de junio, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

El organismo recuerda que es requisito estar vigente en el mes correspondiente para poder cobrar el bono.

¿El bono se incorpora al aguinaldo?

No. Al tratarse de un monto extraordinario no remunerativo, el bono no forma parte del haber mensual y no se toma en cuenta para el cálculo del aguinaldo.