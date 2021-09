Adelantan calendario de octubre de Tarjeta Alimentar pero solo para algunos: cómo acceder

Con el coronavirus instalado por completo hace ya un año y varios meses el sector económico del país ha demostrado el fuerte impacto que recibió en todo este tiempo. Si bien fueron fundamentales las asistencias sociales que entregó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) desde el primer momento, como los bonos de hasta $ 15.000 o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), todavía falta para equilibrar lo que la pandemia se llevó.

Es por ese mismo motivo que el Gobierno de la Nación va a renegociar el salario mínimo el último día del mes de septiembre y analiza volver a entregar el IFE más acotado para quienes lo necesiten.

De todos modos, los programas sociales principales del organismo previsional como la Tarjeta Alimentar siguen en pie acompañando a los sectores más vulnerables.

QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA TARJETA ALIMENTAR

La Tarjeta Alimentar es una política complementaria que forma parte del Plan Argentina Contra el Ham br e, de manera mensual y a través del organismo que dirige en la actualidad Fernanda Raverta entregan a sus beneficiarios un monto de dinero específico que está destinado únicamente para la compra de alimentos.

Su objetivo principal es garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y a la alimentación saludable, es por eso que prohíben la compra de otros productos o de extraer dinero en efectivo de la misma.

Los que pueden acceder son:

Los que forman parte de la Asignación Universal por Embarazo ( AUE ).

). Los que forman parte de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ).

). Las madres o padres con siete hijos o más que son titulares de la Pensión No Contributiva (PNC).

CUÁNTO DINERO RECIBEN POR LA TARJETA ALIMENTAR

Los montos de dinero de la Tarjeta Alimentar no son los mismos para los tres grupos que la reciben ya que cambia según la cantidad de hijos que tengan inscriptos en el sistema (por los cuales cobran la prestación).

Los titulares de AUE: $ 6000.

Para las familias con un solo hijo: $ 6000.

Para las familias con dos hijos: $ 9000.

Para las familias con tres hijos o más: $ 12.000.

Es importante recalcar que el dinero que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social a sus beneficiarios no se puede ahorrar . Esto quiere decir que quienes no hayan gastado todo lo que se le dio durante el mes, en el siguiente no va a tener más.

CALENDARIO OCTUBRE 2021: CUÁNDO COBRAN LOS BENEFICIARIOS DE LA TARJETA ALIMENTAR

Desde que las madres con siete hijos o más que son titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) formaron parte de la Tarjeta Alimentar desde el primer día de septiembre, el calendario de pagos se modificó por completo.

Los titulares de PNC son los primeros en cobrar , esto es porque reciben el dinero de este plan el mismo día que su calendario oficial, el mismo quedó de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 1 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 4 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 5 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de octubre

Por otro lado, los titulares de AUE y AUH que tengan el plástico a disposición van a cobrar todos los terceros viernes del mes (como siempre) en el caso de octubre cae el viernes 15. Mientras que los que no tengan la tarjeta física cobran los últimos días del mes cuando ANSeS publica el calendario correspondiente.

QUÉ HAGO SI NO ME DEPOSITARON EL DINERO POR LA TARJETA ALIMENTAR

En el caso de que el dinero no haya sido depositado el día que correspondía se le recomienda al beneficiario esperar un par de días más ya que puede existir una tardanza para depositar por parte del organismo.