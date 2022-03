Acuerdo con el FMI: sin la presencia de Máximo Kirchner, arrancó una sesión decisiva

Pasadas las 14, la Cámara de Diputados dio arranque a la sesión en que se apresta a darle media sanción al proyecto de ley que contiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El texto que se prevé votar pasada la medianoche es el resultado de febriles negociaciones que se mantuvieron hasta anoche entre el oficialismo y buena parte de las bancadas de la oposición. Por eso, en el Gobierno dan por descontado que cosechará un importante número de votos a favor.

Como se había acordado previamente, las deliberaciones se iniciaron tras lograr acuerdo el miércoles por la noche con un dictamen de consenso y a contrarreloj, luego de negociaciones que mantuvieron el jefe de la bancada del Frente de Todos (FDT), Germán Martínez, y el presidente de la cámara baja, Sergio Massa, con dirigentes de los otros espacios.

Hubo acuerdo en el Congreso para avalar mañana el entendimiento con el FMI

El recinto quedó marcado por la ausencia del exjefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, quien justamente renunció a ese rol al conocerse el preacuerdo con el Fondo al que había llegado el Poder Ejecutivo. Sí se hicieron presentes en el recinto los diputados de La Cámpora así como también los del Frente Patria Grande, que también expresaron su rechazo al acuerdo.

Según pudo saber este medio, Máximo Kirchner participó de la reunión que mantuvo el bloque oficialista en la previa al inicio de la sesión. Por estas horas, se desconoce cómo votará la veintena de diputados que responden al hijo de la vicepresidenta. Asimismo, se da por descontado que la Izquierda y los libertarios voten en contra de la iniciativa.

FMI: Sergio Massa intenta zanjar diferencias con la oposición para salvar del naufragio el acuerdo

Mientras que, como resultado de las negociaciones que derivaron en un texto consensuado el grueso de Juntos por el Cambio, además del Interbloque Federal y Provincias Unidas le darán el visto bueno a la iniciativa que cuenta con apenas tres artículos.

El texto que se someterá a discusión en la madrugada excluye los "anexos" que plasmaban el programa económico que debía implementar el Poder Ejecutivo para su cumplimiento. La votación de ambos memorándums era rechazado por todos los bloques que estaban dispuestos a acompañar la operación de crédito público.

Guzmán alertó que sin acuerdo con el FMI, Argentina enfrenta un "gran potencial desestabilizador"

En pocas palabras, el texto aprueba las "operaciones de crédito público contenidas en el 'Programa de Facilidades Extendidas' a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación de los vencimientos del "Acuerdo Stand By" oportunamente celebrado en 2018 y el fortalecimiento de las reservas internacionales".

Los discursos

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller dejó en claro que, "por sus principios", el gobierno de Alberto Fernández "jamás hubiera recurrido al FMI, sino que recibió una auténtica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar" con el organismo.



Asimismo, destacó que lo acordado con el Fondo no responde a "los típicos aspectos de la ortodoxia que han primado en otros entendimientos". De todas formas, insistió que "no hay nada que festejar".

"Tenemos la convicción de que un default seria muchísimo más grave", sentenció el oficialista.



"No creemos que el Fondo se volvió más bueno al tratar este acuerdo sino la firmeza en la negociación por parte del gobierno que ha llevado a esto que estamos considerando", remató Heller.

Asimismo, el banquero remarcó que "es la primera vez que este Parlamento va a tratar un tema de esta naturaleza". Asimismo, dijo sentirse "honrado de ser el primer legislador en la historia que va a ser miembro informante" de un proyecto de este tipo.

Una vez más, recalcó que el acuerdo no contempla "modificaciones estructurales". "Nosotros no elegimos este camino, no estamos proponiendo más financiamiento sino que estamos refinanciando el plan de 2018, cuyos plazos eran incumplibles", enfatizó.

"Este es el mejor acuerdo de refinanciación que se pudo conseguir", dijo hacia el final de su discurso para luego rematar: "El rechazo, que seria el default nos llevaría a grandes problemas sociales y económicos" .

La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto alertó: "Hoy estamos evitando un colapso, pero la crisis continúa. No existe un plan económico. La inflación se come el salario de muchos. Con responsabilidad histórica le estamos dando al gobierno la herramienta constitucional necesaria".

"Queremos que el Presidente entregue la banda presidencial a otro Presidente en el 2023. Pero hasta ese año háganse cargo de cómo sacar a este país adelante. Le pedimos al oficialismo que acompañe en los proyectos de ley que la sociedad necesita", remató la "lilita".