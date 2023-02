Acuerdo con el FMI: se oficializa el tercer cambio en un año y el Gobierno celebra una compra de dólares

El Gobierno espera que en las próximas horas el Fondo Monetario Internacional (FMI) oficialice el cambio en la meta de acumulación de reservas internacionales en el Banco Central (BCRA) para todo 2023, después del encuentro en India entre el ministro de Economía, Sergio Massa, con la directora Gerente y la subdirectora del organismo, Kristalina Georgieva y Gita Gopinath, en paralelo a la misión de funcionarios que negociaron con los técnicos en Washington, Estados Unidos.

Las fechas claves en la agenda de Sergio Massa

En plena polémica por los cortes de luz, Edesur duplicó sus pérdidas

La sequía, que restará más de 10.000 millones de dólares a la economía argentina este año, y el costo de la guerra (de unos u$s 5000 millones en 2022) tornaron incumplible el sendero previsto de acumulación de dólares , mientras el Gobierno sigue explorando cajas para sostener la actividad sin mayores restricciones a las importaciones.

La modificación de esta meta cambiaria no será la primera del programa firmado en marzo de 2022, sino que parte de lo atrasado que quedó el acuerdo mismo apenas se concretó. Es que el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, negoció entre enero y febrero del año pasado metas que se volvieron imposibles antes de entrar en vigencia, cuando la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra en Europa cambiaron el mundo, con su impacto en los precios internacionales de los alimentos, la energía y las tasas de interés globales.

Cambios al programa con el FMI

En junio de 2022, antes de la renuncia de Guzmán, la Argentina consiguió una renegociación de la meta fiscal y de reservas, afectada por las importaciones de gas licuado durante el segundo trimestre.

Y para el final del año, consiguió cambiar la meta original de acumular u$s 5800 millones de reservas netas hasta los u$s 5000 millones (o u$s 7277 millones en total, contabilizando las divisas que había al final de 2021 en el BCRA).

Para el primer trimestre del 2023, la meta establecida era sumar apenas 500 millones de dólares más que en el cierre de 2022, pero las liquidaciones de divisas del campo se desplomaron hasta menos de u$s 1000 millones mensuales mientras el BCRA tuvo el peor comienzo de los últimos años y vendió más de u$s 1100 millones en el mercado de cambios para hacer frente a pagos de deuda comercial y financiera junto a las importaciones que sostienen la actividad, mientras el tipo de cambio apenas se desliza al 6% por mes.

Santiago Manoukian, jefe de Research de la consultora Ecolatina, describió que los problemas actuales están profundizados por una caída fuerte en la cosecha de trigo y el adelanto del ingreso de los dólares de la soja en diciembre del año pasado.

El BCRA vendió u$s 1100 millones y perdió más de u$s 5000 millones en 2023

Hacia adelante, marcó que en la cuenta comercial habrá una baja de u$s 10.000 millones, que se intenta compensar con el Repo (préstamo internacional de bancos, que sería el primero en la gestión del Frente de Todos, por unos u$s 1000 millones), el swap de monedas con China (u$s 5000 millones, más los desembolsos de u$s 500 millones por las represas hidroeléctricas de Santa Cruz), el financiamiento de importaciones de Brasil y la licitación del 5G (u$s 600 millones).

El economista calculó que hasta el viernes pasado el BCRA había perdido u$s 5100 millones en el año. En tanto, ayer el Gobierno celebró una compra de u$s 33 millones por el "ingreso de fondos privados para inversión en proyectos productivos".