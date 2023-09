Javier Milei recibió el sorpresivo respaldo de Elon Musk: "Sería un gran cambio"

Este viernes, Javier Milei recibió una muestra de apoyo internacional a través de redes que probablemente nadie esperaba: de parte del multimillonario Elon Musk.

El dueño de Twitter lo expresó al comentar en una foto que el periodista estadounidense Tucker Carlson publicó en su cuenta, en donde se lo ve junto al libertario, a quien entrevistó en la Argentina.

"Would be quite a change (Sería un gran cambio)", escribió Musk, además de darle "Me gusta" al posteo.

La imagen de Milei junto al periodista rápidamente se viralizó entre los seguidores del libertario, obtuvo una inesperada respuesta en la red social, que ahora se llama "X".

Carlson es un reconocido conductor estadounidense que alcanzó la popularidad gracias a su trabajo en la cadena Fox News. Vino al país para grabar en exclusiva una entrevista mano a mano con el candidato de La Libertad Avanza.



En 2021, fue reconocido por la revista Time como "el conservador más poderoso del país", al tiempo que resultaba un aliado clave del expresidente Donald Trump.

Luego de haber alcanzado un récord al hacer el programa de mayor audiencia en la historia de las noticias por cable, en abril de 2023 fue despedido de la cadena por un "distanciamiento", según trascendió.



En las últimas horas, compartió la imagen en sus redes junto a un contundente mensaje. "Javier Milei en Buenos Aires. Enemigo de The Washington Post y probablemente el próximo presidente de la Argentina", escribió.

Musk no solo dio su "Me gusta" al posteo, sino que agregó su opinión: "Sería un gran cambio".

La respuesta de Milei a Elon Musk

De inmediato el candidato libertario se hizo eco del comentario y también respondió al dueño de Twitter. "¡Ambos son más que bienvenidos a venir a Argentina el próximo año si tenemos éxito!", expresó.