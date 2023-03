¿Brasil juega en contra? Argentina, en alerta por el impacto de la mega cosecha

Mientras la Argentina semana a semana recorta las estimaciones de cosecha, que se coloca entre las peores en 15 años, Brasil sostiene las previsiones de lo que será una campaña récord con fuerte impacto en los precios.

Las condiciones climáticas adversas golpearon de distinta forma a los principales productores en la región. En conjunto, entre Brasil, Argentina y Paraguay, se estima una producción de soja de 197,4 millones de toneladas, la mayor en la historia según cálculos privados .

De ese total, sin descontar el efecto de las altas temperaturas de los últimos días, la Argentina sólo producirá 33 millones de toneladas, unos 20 millones menos a lo que preveían las primeras estimaciones (55 millones de toneladas).

En ingreso de divisas, la caída en la productividad representa entre 13 y 15 mil millones de dólares menos para el Banco Central, a través del complejo agroexportador y un fuerte golpe a la recaudación de la AFIP a partir de los Derechos de Exportación .

Efecto Brasil

Mientras internamente Economía debate cuál será el momento oportuno para lanzar un nuevo dólar soja, según plantean especialistas y productores del sector agroexportador, este año la Argentina no se "salvará" con el "efecto precios" que colaboró a lograr un ingreso de divisas récord en 2022.

En ese sentido, la gran safra que se está produciendo en Brasil no sólo absorbe la pérdida de la cosecha local, la supera; además se suma Australia con una muy buena campaña de soja y Estados Unidos con óptimos resultados en maíz .

Por eso, a diferencia de lo que sucedió un año atrás, con la estampida de la guerra en Ucrania que disparó el valor de las commodities -frente al riesgo de faltante de proteína vegetal en el mundo-, ahora, los precios tienden a cierta estabilidad e incluso a la baja.

A la espera de la publicación del informe mensual del USDA, que se conocerá este miércoles 8, la tonelada de soja cerró la primera semana en u$s 562,68 en Chicago, con una leve alza en relación al viernes anterior. Por su parte el maíz afrontó una caída de u$s 1,97/t en los últimos siete días, y se estabilizó en u$s $254,02/t .

En resumen, "los precios internacionales del maíz y la soja se ubican más de un 11% por debajo de los valores de comienzos de marzo del año pasado ", describe el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Precios para abajo

En un análisis que proyecta qué puede suceder con los precios hacia adelante, desde la BCR apuntan a 3 factores clave .

En primer lugar, la continuidad del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Luego del estallido bélico el 24 de febrero del 2022, los precios de marzo del año pasado todavía estaban tomando nota de este rotundo shock.

Sin embargo, una vez establecido el corredor de granos de Ucrania a través del Mar Negro y con la mejora de cosecha en muchas regiones productoras de maíz y soja , los precios comenzaron un sendero oscilante pero bajista en la segunda mitad del año pasado, refleja el documento.

En ese sentido, los técnicos de la entidad rosarina apuntan a la renovación del pacto que vence el 18 de marzo próximo y destacan que el jueves pasado, Rusia afirmó que Occidente estaría "enterrando" el tratado. Por eso, "cualquier incertidumbre adicional da presión alcista sobre los precios ", advierte.

Luego, apuntan al atraso de la safra, las cosechas de soja y maíz de primera en Brasil que comienzan a recortar distancia de los niveles de años anteriores. En este sentido, la aceleración de la cosecha gruesa brasilera, que se espera récord histórico tanto en maíz como en soja, llevaría a "sustanciales volúmenes de mercadería en el mercado y su consecuente impacto bajista sobre los precios internacionales ".

Ya se avanzó con el 34% de la superficie de soja de Brasil, aunque falta para llegar al 42% de la misma fecha del año pasado.

"Al compás de ello, la siembra de la safrinha se acerca al 49%, también rezagado respecto al casi 60% del 2022. La demora en la siembra del maíz safrinha acercaría su cosecha a la del maíz tardío argentino, lo cual tendría un impacto hacia abajo en términos de precios hacia julio de este año ", describe el informe.

Por último, sobre las nuevas proyecciones 2023/24 del USDA, señalan que las primeras perspectivas para la campaña venidera en Estados Unidos "dejaron un impacto bajista sobre el mercado en lo que hace a los granos gruesos".

En lo que hace a la soja, las expectativas previas estuvieron relativamente alineadas con lo publicado por el Departamento de Agricultura norteamericano.