Federico Polak volvió a la Argentina y apuntó contra el embajador Ricardo Alfonsín

Cotizaciones relacionadas

Federico Polak, ex encargado de negocios de la Embajada Argentina en España, regresó al país y dejó a la vista sus diferencias contra el embajador en Madrid, Ricardo Alfonsín, y calificó como "fiasco" su paso por la sede diplomática.

El motor que Martín Guzmán pelea ante el FMI traccionará menos este año

Polak había presentado su renuncia en noviembre pasado ante el canciller Santiago Cafiero. Allí sostenía que "no es ético percibir una remuneración sin ser útil al Estado". En esa línea, agregaba que no había logrado "desempeñar en plenitud las tareas encomendadas, pese al alentador clima de negocios que se generara desde un principio con empresas españolas y empresas argentinas internacionalizadas".

Pero ayer, luego de su arribo a la Argentina, fue que comenzó a aclarar su descontento. En primer lugar, calificó de "fiasco" su paso por la embajada en España, en donde era virtualmente el número dos, además de contar que se contagió de Covid-19 y que tuvo neumonía tras su llegada.

Igualmente, dejó en claro que "no regresé con críticas al gobierno. Cancillería no tuvo nada que ver con mi renuncia provocada por un problema de falta de gestión, generada por la particular personalidad del embajador. No cobro si no trabajo. Y me volví". Es decir, dejó en claro que sus diferencias fueron con Ricardo Alfonsín en particular y que no hubo un conflicto general con el Gobierno. Polak había sido vocero del padre del embajador, el ex presidente Raúl Alfonsín.



Volví. Después del fiasco de la embajada en %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDF8, mi tierra amada, la patria -a la que amo más- me ha recibido con Neumonía y Covid. Y Airbnb Buenos Aires con manifiesto engaño. Ya me las cobraré todas. — Federico G. Polak (@FedericoGPolak) January 23, 2022

Ricardo Alfonsín fue designado por Alberto Fernández para ser embajador en Madrid y ocupa el cargo desde agosto de 2020. A partir de su incorporación comenzó a alejarse de su partido, la Unión Cívica Radical. De hecho, era crítico de Juntos por el Cambio y de la relación con el Pro.

Polak, por su parte, cuenta con una dilatada trayectoria en distintos ámbitos. Había sido militante del MID y fue interventor del PAMI durante la gestión de Fernando De la Rúa. También fue interventor de Boca Juniors en 1984.