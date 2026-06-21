El Estadio Miami se prepara para recibir a dos equipos ansiosos por dejar su huella en el Mundial. A partir de las 19:00 horas (hora Argentina), Uruguay se medirá ante Cabo Verde en un partido de suma importancia en la segunda fecha del grupo H.

Ambos equipos llegan a este compromiso con un punto en la tabla tras intensos encuentros iniciales. La situación en el Grupo H es tensa, ya que los cuatro equipos comparten el mismo puntaje y buscarán encaminarse hacia la siguiente fase.

Cabo Verde sorprendió en su debut al enfrentar a España, logrando un valioso empate sin goles. El equipo africano no solo mostró solidez defensiva, sino que también dejó claro su potencial al no cometer ninguna falta durante el partido.

Uruguay, por su parte, logró rescatar un punto tras un emocionante 1-1 ante Arabia Saudita. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa tuvo que luchar tras ir en desventaja por un tanto de Al-Amri, pero gracias a un gol de Maximiliano Araujo en el segundo tiempo, las esperanzas de la Celeste se mantuvieron a flote. La persistencia del conjunto uruguayo también puso al arquero Mohammed Al Owais en el centro de atención como figura destacada del encuentro.

Este será el primer enfrentamiento entre Uruguay y Cabo Verde, un encuentro que promete ser emocionante y lleno de sorpresas.

El árbitro del encuentro será Espen Eskas.

Formato del Mundial 2026

La edición 23 del Mundial es histórica al contar con 48 selecciones, lo que marca un hito en el torneo que comenzó en Uruguay en 1930. Los equipos están divididos en 12 grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

Próximos encuentros

Uruguay tiene programado su siguiente partido en la fase de grupos contra España el 26 de junio a las 21:00 (hora Argentina), mientras que Cabo Verde se medirá con Arabia Saudita en la misma fecha y horario.

Horarios de Uruguay y Cabo Verde

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas