Panamá y Croacia, en la búsqueda de su primer triunfo en el Mundial

Por la segunda jornada del grupo L del Mundial, Panamá y Croacia se verán las caras el martes 23 de junio a las 20:00 (hora Argentina) en el estadio Toronto.

Ambas selecciones llegan a este encuentro con la necesidad imperiosa de sumar puntos, después de haber caído en sus respectivos debuts. Actualmente ocupan las últimas posiciones del grupo y una nueva derrota podría poner en serio peligro sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Los panameños, que tuvieron una dura prueba en su primer encuentro ante Ghana, estuvieron cerca de lograr un empate, pero se vieron vencidos por un gol en los minutos finales, cayendo 1-0. Esta será su segunda participación en un Mundial, luego de su debut en Rusia 2018, y buscan mantener vivas sus opciones de clasificación.

Por su parte, Croacia tuvo un inicio emocionante pero desafortunado en el torneo. El equipo dirigido por Zlatko Dalić logró igualar en dos ocasiones ante Inglaterra, pero no pudo mantener el ritmo en la segunda mitad, lo que resultó en una derrota de 4-2.

Este será el primer encuentro entre ambos equipos en la historia del fútbol, prometiendo ser un duelo interesante.

Formato del Mundial 2026

La vigésima tercera edición del torneo es la más extensa desde su creación en 1930, con una participación de 48 equipos.Las selecciones están distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzarán los enfrentamientos de eliminación directa hacia el campeonato.

De los ocho mejores terceros, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L, mientras que los otros tres competirán contra los primeros de las zonas A, B y D, donde los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos estarán sembrados.

Próximos partidos

Panamá

Grupo L - Fecha 3: vs Inglaterra: 27 de junio - 18:00 (hora Argentina)

Croacia

Grupo L - Fecha 3: vs Ghana: 27 de junio - 18:00 (hora Argentina)

Horarios de Panamá y Croacia según país