El próximo domingo 21 de junio, a partir de las 19:00 (hora Argentina), el estadio Miami será el escenario del enfrentamiento entre Cabo Verde y Uruguay, donde ambos equipos lucharán por la victoria en la fecha 2 del grupo H del Mundial 2026.

Formato del Mundial 2026

Esta será la 23ª edición del Mundial, que se distingue por ser la más amplia en la historia del torneo, con la participación de 48 selecciones, repartidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, lograrán su pase a la fase de dieciseisavos de final, donde se iniciarán los emocionantes encuentros de eliminación directa.

De los ocho terceros clasificados que avancen, cinco competirán contra los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres se enfrentarán a los primeros de las zonas A, B y D, que contarán con la presencia de los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Próximos encuentros de Uruguay y Cabo Verde

Uruguay se medirá contra España el 26 de junio a las 21:00 (hora Argentina), mientras que Cabo Verde tendrá su siguiente desafío frente a Arabia Saudita el mismo día a la misma hora.

Horarios por país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas