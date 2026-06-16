NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES JUNIO 9: La Selección argentina goleó por 3 a 0 a Islandia y culminó de una buena manera su etapa preparatoria, en un amistoso internacional jugado esta noche en en el Jordan-Hare Stadium de Aubrun, Alabama, a dos días del comienzo del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el combinado nacional goleó con tantos del mediocampista Valentín Barco, a los 7 minutos del primer tiempo, el astro Lionel Messi, de penal a los 26 del complemento, y el volante Thiago Almada, a los 41 de la segunda mitad..FOTO NA:@Argentina

Este 22 de junio a las 22:00 (hora Argentina), el estadio Kansas City será testigo del encuentro inaugural del Grupo J entre Argentina y Argelia, dos equipos con historias y trayectorias diferentes en el mundo del fútbol.

El encuentro es especial no solo por la magnitud del evento, sino también por el reencuentro en los banquillos entre Lionel Scaloni y Vladimir Petković, quienes compartieron momentos en la Lazio. Este choque promete ser un duelo interesante entre dos estilos de juego muy distintos.

Argentina, que ha levantado la Copa del Mundo en tres ocasiones (1978, 1986 y 2022), busca hacer historia y convertirse en el tercer país en lograr la defensa del título consecutivamente, un desafío que solo Italia y Brasil han alcanzado. La Albiceleste está ansiosa por comenzar su camino en esta decimonovena edición del torneo, en el que ha participado de manera continua desde 1974, superando la fase de grupos en 13 de sus últimas 14 ediciones, con la notable excepción de 2002.

Por su parte, Argelia regresa al Mundial tras un largo parón de 12 años. Este será su quinto Mundial, habiendo participado anteriormente en 1982, 1986, 2010 y 2014, donde alcanzaron los octavos de final tras una actuación memorable que casi provocó la eliminación de Alemania. La selección argelina espera dejar huella en esta edición con una actuación destacada.

Astutamente, Argentina y Argelia nunca se han enfrentado en un Mundial, siendo su único precedente un amistoso en 2007, cuando la Albiceleste logró un ajustado triunfo por 4-3 en Barcelona. Junto a ellos, el Grupo J también incluye a Austria y Jordania, quienes buscarán colarse en la fase de eliminación.

El árbitro para este encuentro será Szymon Marciniak, quien tendrá la difícil tarea de controlar el desarrollo de un partido que promete ser vibrante.

Formato del Mundial 2026

Este Mundial se convierte en el más grande de la historia con 48 selecciones, repartidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. De cada grupo avanzarán los dos primeros, más los ocho mejores terceros, hacia los dieciseisavos de final, donde comenzarán las emocionantes eliminatorias por el título.

Próximos partidos de Argentina y Argelia en el Mundial

Argentina: Fecha 2: vs Austria, 22 de junio - 14:00 (hora Argentina); Fecha 3: vs Jordania, 27 de junio - 23:00 (hora Argentina).

Argelia: Fecha 2: vs Jordania, 23 de junio - 00:00 (hora Argentina); Fecha 3: vs Austria, 27 de junio - 23:00 (hora Argentina).

Horarios según país

Argentina: 22:00 horas; Colombia y Perú: 20:00 horas; Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 19:00 horas; Venezuela y Chile: 21:00 horas.