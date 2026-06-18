Este sábado 20 de junio, el estadio Houston será el escenario de un importante duelo entre Suecia y Países Bajos a las 14:00 (hora Argentina), un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo F del Mundial.

El enfrentamiento puede ser clave para definir el rumbo del grupo. Si Suecia obtiene la victoria, se acercará a la clasificación a los octavos de final, mientras que la Naranja Mecánica está obligada a ganar tras su empate 2-2 contra Japón.

En su último encuentro, Países Bajos mostró destellos de calidad al tomar la delantera en dos ocasiones gracias a los goles de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville, pero no lograron sostener la ventaja ante la reacción de los nipones, que empataron por medio de Keito Nakamura y Daichi Kamada.

Por su parte, Suecia llega confiada después de haber debutado con una contundente victoria de 5-1 frente a Túnez, destacando el gran partido de Yasin Ayari, quien anotó dos goles, además de las contribuciones de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg.

Aunque estos dos equipos no se han visto las caras en una Copa del Mundo, tienen un historial extenso en partidos amistosos y competiciones europeas. En total, han jugado 20 veces, donde los neerlandeses tienen una ligera ventaja con 8 triunfos frente a 7 de Suecia y 5 empates.

El árbitro designado para el partido será Michael Oliver.

Formato del Mundial 2026

La próxima edición del torneo, que se celebrará en 2026, será la más grande de la historia con 48 selecciones participando. Las selecciones estarán divididas en 12 grupos de cuatro equipos, de los cuales los dos mejores avanzarán junto a los ocho mejores terceros a dieciseisavos de final.

Próximos encuentros

Países Bajos: Grupo F - Fecha 3: vs Túnez, 25 de junio - 20:00 (hora Argentina)

Suecia: Grupo F - Fecha 3: vs Japón, 25 de junio - 20:00 (hora Argentina)

Horario según el país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas