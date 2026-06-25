A partir de las 16:00 (hora Argentina), Senegal e Irak se enfrentarán mañana en el estadio Toronto, en el marco de la tercera fecha del grupo I del Mundial 2026.

El sueño de avanzar a los 16avos de final aún está vivo para ambos conjuntos, que deben obtener la victoria en este último encuentro de la fase de grupos para mantener la esperanza y estar atentos a los resultados de otros grupos.

A pesar de sus dos derrotas iniciales, Senegal ha mostrado momentos prometedores en sus partidos anteriores. En su debut, perdió 3-1 ante Francia, y luego un reñido encuentro contra Noruega, donde cayó 3-2, dejó entrever una competitividad que podrían aprovechar.

Por su parte, Irak también llega a este tercer encuentro con el peso de haber perdido sus dos partidos previos. Empezaron el torneo con una dura derrota 4-1 contra Noruega y luego fueron superados por un contundente 3-0 frente a Francia.

La esperanza de clasificación directa se ha esfumado, pero la posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros sigue viva. Senegal, a pesar de haber tenido un gol en contra de -3, presenta una ligera ventaja en comparación con Irak, que acumula -6 en diferencia de goles. Ambos equipos dependen de combinar sus esfuerzos con los resultados que se den en otras llaves.

El árbitro designado para este partido es Anthony Taylor.

El camino hacia los dieciseisavos de final

Al concluir la fase de grupos, el primer clasificado jugará ante el tercer lugar de los grupos E, F, G, I y J. El segundo, por su parte, se enfrentará al segundo del Grupo A. La definición del rival del mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla final de terceros y el desenlace de los demás grupos.

Horario Senegal e Irak, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas