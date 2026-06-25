En el estadio Dallas, a las 20:00 (hora Argentina), Japón se prepara para recibir a Suecia en un crucial duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo F del Mundial.

Los japoneses han logrado acumular cuatro puntos en sus dos partidos anteriores y necesitan un buen resultado para garantizar su ubicación en los dieciseisavos de final. Por otro lado, Suecia llega a este choque con la presión de obtener puntos que le permitan seguir con vida en el torneo.

Japón, con un desempeño sólido hasta ahora, ha mantenido su invicto tras un emocionante empate 2-2 contra Países Bajos y una contundente victoria de 4-0 frente a Túnez, lo que les da la confianza necesaria para encarar este desafío.

Por su parte, Suecia comenzó su camino en el Mundial con una impresionante victoria de 5-1 sobre Túnez, pero una dura derrota por el mismo marcador ante Países Bajos en su segundo encuentro ha dejado su futuro en la competición en una situación complicada.

El árbitro que dirigirá el encuentro será Iván Bárton Cisneros.

El camino hacia los dieciseisavos de final

Tras concluir la fase de grupos, el equipo que termine en primera posición se enfrentará al tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J, mientras que el segundo se medirá contra el segundo del Grupo A. La ubicación en la tabla de terceros determinará los rivales de los equipos que avancen como mejores terceros.

Horario del partido Japón y Suecia, según país