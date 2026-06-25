En la sesión de apertura de este jueves, 25 de junio de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1353 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,05% en relación con el día anterior.

La cotización euro-dólar cayó -1.01% en la última semana y -2.31% en el último año, indicando un debilitamiento del euro frente al dólar.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante que ha generado un ambiente de confianza en el mercado. Este comportamiento sugiere una recuperación progresiva frente a la estabilidad de periodos anteriores.

A pesar de la reciente mejora, es importante observar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo o si se presentarán factores que puedan revertir el crecimiento actual.

La volatilidad económica de la última semana entre el Euro y el dólar fue del 2.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 5.61%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.