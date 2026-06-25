A partir de las 20:00 (hora Argentina), Túnez se medirá ante Países Bajos en el Estadio Kansas City, en el partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo F del Mundial.

La selección neerlandesa llega a este encuentro con la tranquilidad de haber asegurado su pase a los dieciseisavos de final, además de ser líder del grupo. Después de empezar con un empate 2-2 contra Japón, mostraron su fuerza al vencer contundentemente a Suecia con un 5-1.

Por su parte, Túnez se presenta en este duelo con el desafío de cerrar su participación en el torneo con un buen resultado, aunque ya no tiene opciones de avanzar tras haber sufrido dos derrotas en sus partidos anteriores. La selección africana comenzó la competencia con un duro 5-1 frente a Suecia y siguió con una caída por 4-0 ante Japón.

El árbitro designado para este encuentro es Katia García Mendoza.

Clasificatorios a los dieciseisavos de final

Tras culminar la fase de grupos, el primer clasificado de este grupo se enfrentará al tercer lugar de los grupos E, F, G, I y J, mientras que el segundo puesto jugará contra el segundo del Grupo A. El destino del que avance como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla.

Horarios del partido entre Túnez y Países Bajos según país

Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas