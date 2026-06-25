El emocionante duelo entre RD Congo y Uzbekistán, correspondiente a la tercera y última jornada del grupo K del Mundial, se jugará el sábado 27 de junio a las 20:30 (hora de Argentina) en el estadio Atlanta. Esta confrontación será crucial, ya que los equipos buscarán asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo.

Con la fase de grupos a punto de concluir, cada selección tiene la oportunidad de definir su futuro en el campeonato. RD Congo y Uzbekistán necesitan una victoria para aumentar sus posibilidades de avanzar, mientras que los otros dos equipos del grupo también estarán en la misma lucha por los preciados boletos a los dieciseisavos de final.

El silbato inicial será controlado por el árbitro Felix Zwayer, quien tendrá la responsabilidad de guiar este partido decisivo.

El camino hacia la siguiente fase

El equipo que termine en primera posición del grupo se enfrentará al tercer clasificado de uno de los grupos E, F, G, I o J. El segundo equipo, por su parte, se medirá contra el segundo del Grupo A. El tercer clasificado tendrá que esperar a conocer su destino, dependiendo de su ubicación en la tabla y de los otros clasificados.

Horarios del partido según país