El partido que enfrentará a España y Arabia Saudita se disputará el domingo 21 de junio a las 13:00 (hora Argentina), en el estadio Atlanta. Este encuentro es parte de la fase de grupos del Mundial 2026 y promete ser un choque de estilos entre ambas selecciones.

Formato de la Copa Mundial 2026

La edición número 23 del Mundial será histórica, ya que se introducirá un nuevo formato con la participación de 48 equipos, siendo esta la primera vez que se implementa en la historia del torneo.

Los equipos se encuentran organizados en 12 grupos con cuatro selecciones cada uno. Los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzará la fase de eliminación directa en busca del codiciado título mundial.

De los ocho terceros clasificados, cinco se enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L, mientras que los otros tres chocarán contra los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Próximos partidos de España y Arabia Saudita

España enfrentará a Uruguay el 26 de junio a las 21:00 (hora Argentina) en la tercera fecha, mientras que Arabia Saudita se medirá ante Cabo Verde el mismo día y a la misma hora.

Horarios según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas