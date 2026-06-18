Este jueves 18 de junio, el estadio de Atlanta será el escenario del enfrentamiento entre Sudáfrica y República Checa a las 13:00 (hora Argentina). Este partido marca la segunda jornada del Grupo A en el Mundial 2026.

Ambas selecciones se encuentran bajo presión, ya que no lograron obtener puntos en sus debuts. Sudáfrica sufrió una derrota de 2-0 ante México, mientras que República Checa cayó 2-1 frente a Corea del Sur, a pesar de haber tomado la delantera en aquel encuentro.

Además, el combinado sudafricano enfrentará ausencias importantes, dado que Sphephelo Sithole y Themba Zwane fueron expulsados en la jornada inaugural y no podrán participar en este partido esencial.

Los antecedentes entre ambos equipos son escasos, destacándose un amistoso jugado en diciembre de 1997 que finalizó en un empate 2-2.

Formato del Mundial 2026

Este torneo es histórico, ya que por primera vez 48 selecciones compiten en la Copa del Mundo, dividiéndose en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

Partidos futuros

República Checa enfrentará a México en la tercera jornada del Grupo A el 24 de junio a las 22:00 (hora Argentina), mientras que Sudáfrica se medirá contra Corea del Sur en la misma fecha y horario.

Horarios según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile: 12:00 horas