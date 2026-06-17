Cristiano Ronaldo vuelve a España | Se quedó con el bien más amado de Almería: pagó millones para comprarlo. Foto: EFE

El tan esperado partido entre Portugal y la República Democrática del Congo se llevará a cabo este miércoles en el estadio de Houston a las 14:00 (hora Argentina).

El enfrentamiento marcará el inicio de la participación de ambos equipos en el Grupo K, siendo este un choque inédito entre las dos selecciones.

Portugal, con un legado que se remonta a la Copa Mundial de 1966, disputará su novena participación en el torneo. Las memorables actuaciones del equipo luso en el pasado, en particular en Inglaterra 1966 y Alemania 2006, donde alcanzaron las semifinales y se colocaron en posiciones destacadas, son un motivo de orgullo.

Uno de los jugadores a seguir será Cristiano Ronaldo, quien tiene la oportunidad de hacer historia al convertirse en el primer futbolista en participar en seis Mundiales, además de buscar aumentar su récord como el único jugador en marcar en cinco ediciones del torneo.

Por otro lado, el Congo regresa a una Copa Mundial tras medio siglo de ausencia. Su única aparición se remonta a 1974, donde no logró obtener buenos resultados. Después de un esfuerzo notable en las eliminatorias, donde terminaron segundos en su grupo de la CAF, el Congo logró el pase gracias a un gol vital de Axel Tuanzebe en los últimos minutos del repechaje contra Jamaica.

El árbitro del encuentro será Abdulrahman Al Jassim.

Aspectos del Mundial 2026

La 23ª edición de la Copa del Mundo es la más grande hasta la fecha, con 48 equipos participando por primera vez. Los equipos están distribuidos en 12 grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a la fase de eliminación directa.

Próximos encuentros de Portugal y RD Congo

Portugal en Grupo K:

Fecha 2: vs Uzbekistán - 23 de junio - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Colombia - 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)

RD Congo en Grupo K:

Fecha 2: vs Colombia - 23 de junio - 23:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Uzbekistán - 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)

Horarios de inicio del partido según el país