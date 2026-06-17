Este miércoles 17 de junio, Ghana y Panamá tendrán la oportunidad de escribir una nueva página en la historia del fútbol al medirse por primera vez en un Mundial. Este emocionante encuentro, válido por la primera fecha del grupo L, se llevará a cabo a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el estadio Toronto.

Ambos equipos forman parte de un grupo complicado, el L, junto a potencias como Inglaterra y Croacia. Este primer partido será crucial para ambos en su búsqueda por avanzar a la fase siguiente del torneo.

Panamá, que regresa a la máxima cita del fútbol tras su debut en Rusia 2018, donde no logró avanzar más allá de la fase de grupos, busca mejorar su suerte. Bajo las órdenes del entrenador Thomas Christiansen, los Canaleros llegan con la moral alta tras haber terminado en el primer lugar de su grupo en la eliminatoria de Concacaf.

Por otro lado, Ghana se presenta en su quinto Mundial, habiendo tenido su mejor actuación en 2010, donde llegaron a cuartos de final. Con Carlos Queiroz como técnico, esperan recuperar el prestigio que han construido en sus participaciones anteriores, y en este torneo desean dejar huella nuevamente.

Formato del Mundial 2026

Este Mundial traerá consigo un nuevo emocionante formato, al contar con 48 selecciones, una cifra récord en la historia del torneo. Las sedes estarán distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá, y se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. El evento contará con 104 partidos en total.

Próximos encuentros

Ghana también se medirá con Inglaterra el 23 de junio a las 17:00 (hora Argentina) y con Croacia el 27 de junio a las 18:00 (hora Argentina). Mientras tanto, Panamá se enfrentará a Croacia el 23 de junio a las 20:00 (hora Argentina) y concluirá su fase de grupos contra Inglaterra el 27 de junio a las 18:00 (hora Argentina).

Horarios del partido según país