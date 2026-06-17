Desde las 17:00 (hora Argentina), Inglaterra y Croacia se enfrentarán este miércoles por la primera fecha del grupo L del Mundial 2026 en el estadio Dallas. Este partido traerá a la memoria el inolvidable enfrentamiento de la Copa del Mundo de 2018, donde Croacia consiguió una victoria por 2-1 en la prórroga durante las semifinales, resultado que marcó un hito en la historia de ambos equipos.

Inglaterra, que está participando por 17ª vez en un mundial, busca dejar su huella tras haber sido finalista en 2018 y campeón en 1966 como anfitrión. Desde su debut en 1950, ha tenido momentos destacados, incluyendo dos cuartos de final y más recientemente otras dos ocasiones entre las cuatro mejores selecciones (1990 y 2018), que la llevaron a jugar el partido por el tercer puesto.

La selección inglesa se presenta con un sólido rendimiento previo al torneo, habiendo asegurado su clasificación en octubre de 2025 con puntaje perfecto y sin goles en contra, lo que reafirma su candidatura como uno de los favoritos.

Por su parte, Croacia, que se mantiene como un contendiente formidable en la Copa del Mundo, ha alcanzado las semifinales en la mitad de sus participaciones, evidenciando un notable historial que incluye su tercer puesto en 1998 y 2022. También se destacó en las eliminatorias, liderando el grupo L y asegurando el primer puesto con un récord impresionante de siete victorias y un empate bajo la dirección de Zlatko Dalić.

En el historial de enfrentamientos entre ambos equipos, Inglaterra ostenta una ligera ventaja con seis victorias en once partidos, mientras que Croacia ha ganado tres veces y ha empatado en dos ocasiones.

El árbitro para este emocionante duelo será Clément Turpin.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del Mundial introduce un nuevo formato con 48 participantes, distribuidos en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, marcando un nuevo rumbo en la historia del torneo.

Próximos partidos de Inglaterra y Croacia en el Mundial

Inglaterra:

Grupo L - Fecha 2: vs Ghana: 23 de junio - 17:00 (hora Argentina)

Grupo L - Fecha 3: vs Panamá: 27 de junio - 18:00 (hora Argentina)

Croacia:

Grupo L - Fecha 2: vs Panamá: 23 de junio - 20:00 (hora Argentina)

Grupo L - Fecha 3: vs Ghana: 27 de junio - 18:00 (hora Argentina)

Horarios según país