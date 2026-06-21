Este martes, a las 22:00 (hora Argentina), Nueva Zelanda y Egipto se medirán en el BC Place Stadium por la segunda jornada del grupo G del Mundial. Con todos los equipos de la zona empatados en un punto tras la primera fecha, la necesidad de conseguir una victoria se convierte en crucial para empezar a vislumbrar el avance a la siguiente fase.

Nueva Zelanda experimentó un debut emocionante, pero frustrante, en su primer partido como parte del torneo. Aunque alcanzó una ventaja gracias a un doblete de Elijah Just, no pudo mantener la ventaja y terminó empatando 2-2 ante Irán, dejando a los neozelandeses con un sentimiento agridulce por las oportunidades desperdiciadas.

Por su parte, Egipto logró un valioso empate 1-1 frente a Bélgica, mostrando su competitividad ante un rival de gran renombre. Los Faraones tomaron la delantera en el primer tiempo con un gran gol de Emam Ashour, sin embargo, un desafortunado autogol de Mohamed Hany igualó el marcador en la segunda mitad.

Históricamente, Egipto tiene la ventaja sobre Nueva Zelanda, habiendo ganado dos de los tres partidos amistosos disputados entre ambos, aunque este será el primer encuentro en una Copa del Mundo.

El árbitro designado para este encuentro es Omar Al Ali, quien se encargará de supervisar las acciones en el campo de juego.

Formato del Mundial 2026

La actual edición de la Copa del Mundo es la más amplia en la historia del torneo, con la participación de 48 selecciones por primera vez. Los equipos están organizados en 12 grupos de cuatro, de los cuales los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

Próximos encuentros

Grupo G - Fecha 3: Nueva Zelanda se enfrentará a Bélgica el 27 de junio a las 00:00 (hora Argentina). Egipto jugará contra Irán el mismo día a la hora mencionada.

Horarios del partido en diferentes países

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas