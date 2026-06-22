A partir de las 21:00 (hora Argentina), Noruega y Senegal se enfrentarán en el estadio Nueva York en un crucial choque correspondiente a la segunda jornada del grupo I del Mundial.

Ambas selecciones presentan situaciones diametralmente opuestas después de sus respectivos debuts. Noruega buscará afianzar su camino hacia los dieciseisavos de final luego de un inicio espectacular, mientras que Senegal se encuentra en la obligación de reaccionar para no poner en riesgo su avance en el torneo.

El equipo nórdico se mostró imponente en su estreno, logrando una clara victoria de 4-1 sobre Irak. A pesar de un gol en contra que permitió a su rival igualar momentáneamente, Noruega recuperó rápidamente el control y cerró el partido con una goleada que lo posiciona como líder del grupo gracias a su saldo goleador.

En contraste, Senegal inició su andanza en el Mundial con una amarga derrota ante Francia, cayendo 3-1. Aunque lograron marcar un gol al final del partido gracias a Ibrahim Mbaye, no pudieron mantener la intensidad y se vieron superados por la calidad del equipo francés.

Este será el primer choque entre Noruega y Senegal en una Copa del Mundo, aunque en su único duelo previo, los africanos lograron llevarse la victoria con un marcador de 2-1.

El árbitro encargado de dirigir el encuentro será Wilton Pereira Sampaio.

Formato del Mundial 2026

La edición número 23 del Mundial es la más extensa en la historia, contando con 48 selecciones participantes por primera vez. Los equipos están distribuidos en 12 grupos de cuatro, y los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzará la fase de eliminación directa.

Próximos partidos

Noruega se medirá a Francia el 26 de junio a las 16:00 (hora Argentina), mientras que Senegal se enfrentará a Irak en la misma fecha y hora.

Horario según países

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile: 20:00 horas