El encuentro entre Turquía y Paraguay está programado para el sábado 20 de junio, comenzando a las 00:00 (hora Argentina) en el estadio San Francisco. Este partido corresponde a la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan a este compromiso con la presión de buscar una reacción contundente después de los tropiezos en su debut. Paraguay sufrió una clara derrota ante Estados Unidos, en la que no pudo encontrar su juego y se vio superada en todas las líneas. Ahora, la Albirroja está obligada a obtener puntos para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase del torneo.

En la misma situación se encuentra Turquía, que también perdió su primer partido, esta vez contra Australia. A pesar de haber tenido momentos de buen fútbol, no lograron concretar sus oportunidades, y esta segunda fecha representa su chance de volver a encarrilar su camino en la competencia.

El historial entre ambas selecciones es breve y curioso, ya que solo se enfrentaron una vez en el pasado, en un amistoso que terminó con el marcador empatado 0-0 en junio de 1995. Ahora, más de tres décadas después, se enfrentarán en un contexto de alta trascendencia.

El árbitro designado para este encuentro será Iván Bárton Cisneros.

Formato del Mundial 2026

La actual edición del torneo es la más amplia en la historia, con 48 selecciones compitiendo por primera vez. Las selecciones están divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, donde los dos primeros de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, lograrán acceder a los dieciseisavos de final, donde comenzarán las eliminatorias directas.

Próximos compromisos

- Fecha 3: Turquía vs Estados Unidos el 25 de junio a las 23:00 (hora Argentina)

- Fecha 3: Paraguay vs Australia el 25 de junio a las 23:00 (hora Argentina)

Horarios según país

Argentina: 00:00 horas

Colombia y Perú: 22:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas