Este 26 de junio, Noruega y Senegal se medirán en un partido crucial por la segunda fecha del grupo I del Mundial 2026. El encuentro se llevará a cabo en el estadio de Nueva York a las 21:00 (hora Argentina).

Ambos equipos llegan a este choque con sensaciones bastante diferentes. Noruega, tras un inicio de torneo brillante, busca reafirmar su posición, mientras que Senegal espera encontrarse a sí mismo tras una dolorosa derrota.

Los nórdicos debutaron en la competición de manera contundente, logrando una victoria aplastante de 4-1 contra Irak. Aunque comenzaron el partido con una pequeña complicación tras el gol del empate temporal de su oponente, los noruegos rápidamente retomaron la ofensiva y sellaron el partido con una goleada que los sitúa en el primer lugar del grupo, gracias a su diferencia de goles.

Por el contrario, Senegal tuvo un comienzo difícil, cayendo ante Francia por 3-1. A pesar de que Ibrahim Mbaye logró marcar un gol al final del partido, la escuadra africana no logró mantener el ímpetu, lo que les deja en una posición comprometida para sus ambiciones en este Mundial.

Este será el primer encuentro oficial entre Noruega y Senegal en una Copa del Mundo, aunque en su historial previo, Senegal se impuso por 2-1 en un amistoso.

El árbitro del duelo será Wilton Pereira Sampaio, quien estará a cargo de dirigir un partido que promete ser clave para ambos equipos.

Formato del Mundial 2026

La presente edición del Mundial es la más extensa de la historia, con un total de 48 equipos participando, distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzarán las eliminatorias rumbo al trofeo.

Próximos duelos en el Mundial

Noruega se medirá nuevamente contra Francia el 26 de junio a las 16:00 (hora Argentina), mientras que Senegal enfrentará a Irak en la misma jornada y horario.

Horario según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas