El martes 23 de junio, a las 17:00 (hora Argentina), se llevará a cabo un emocionante choque entre Inglaterra y Ghana en el estadio Boston, correspondiente a la segunda fecha del grupo L del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan a este duelo con el impulso de haber comenzado su andanza en el torneo con una victoria, cada una sumando tres puntos y compartiendo el liderato del grupo.

Inglaterra, que en su debut se impuso a Croacia por 4-2, mostró un ataque ofensivo contundente, liderado por un destacado Harry Kane, quien anotó dos goles. Jude Bellingham y Marcus Rashford también contribuyeron al triunfo, mientras que el equipo de Thomas Tuchel dejó algunas interrogantes en su defensa tras un partido lleno de emociones.

Por otro lado, Ghana logró una victoria agónica frente a Panamá, ganando 1-0 gracias a un gol marcado por Caleb Yirenkyi en el último suspiro del encuentro, lo que además reflejó la capacidad de la selección africana para mantener la calma hasta el final.

Este enfrentamiento será histórico, ya que por primera vez se verán las caras en un Mundial, con el único antecedente siendo un amistoso en 2011 que terminó en paridad (1-1).

Formato del Mundial 2026

La edición actual del Mundial es notablemente amplia, con 48 selecciones participantes por primera vez desde su inicio en 1930. Las selecciones están organizadas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, y los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzarán los cruces eliminatorios por el título.

Siguientes encuentros

Inglaterra: Jugará su próximo partido en la fase de grupos contra Panamá el 27 de junio a las 18:00 (hora Argentina).

Ghana: Se enfrentará a Croacia el mismo día a la misma hora.

Horarios por país