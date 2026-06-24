Hoy se vivirá un emocionante encuentro en el estadio Atlanta, donde Marruecos buscará sellar su pase a los dieciseisavos de final frente a Haití, a partir de las 19:00 (hora Argentina).

El Grupo C no ha dejado de sorprender y la última jornada promete no ser la excepción. Actualmente, Marruecos ocupa la segunda posición con cuatro puntos y tiene la oportunidad de avanzar, mientras que Haití, ya sin opciones, intentará terminar su participación en el torneo con un buen resultado.

Marruecos comenzó su andanza en este Mundial con un empate 1-1 contra la Selección de Brasil y luego logró una victoria fundamental ante Escocia, con un marcador de 1-0, lo que les sitúa en una posición favorable para este decisivo partido.

Por su parte, Haití ha tenido una fase de grupos complicada, con dos derrotas en sus partidos previos: una por 1-0 ante Escocia y otra más contundente, 3-0 contra los brasileños. Así, el equipo caribeño se encuentra sin puntos y con el objetivo de despedirse con honor.

El árbitro designado para este partido es Danny Makkelie, quien tendrá la tarea de mantener el orden en un duelo que promete ser intenso.

Camino a los dieciseisavos de final

Al concluir la fase de grupos, el equipo que termine en el primer lugar se enfrentará al tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I o J. El segundo lugar jugará contra el segundo del Grupo A. En tanto, el mejor tercero dependerá de su posición en la tabla y de los resultados finales de otros grupos.

Horarios del partido Marruecos vs Haití según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas