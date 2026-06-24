En la sesión de apertura de este miércoles, 24 de junio de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1357 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,22% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización euro/dólar retrocedió -0.88% y en el último año acumula -1.8%, señalando una moderada depreciación reciente del euro frente al dólar.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. En los últimos cuatro días, el valor ha experimentado descensos graduales, lo que indica una presión negativa en el mercado.

Este comportamiento sugiere que factores económicos han influido en la disminución de la cotización, generando incertidumbre entre los inversores y afectando la demanda de la moneda. Es fundamental monitorear estas fluctuaciones para entender su impacto en la economía local.

La volatilidad económica de la última semana entre el Euro y el dólar ha sido del 2.74%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.62%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.