El próximo miércoles 24 de junio, a las 19:00 (hora Argentina), el estadio de Atlanta se prepara para albergar un intenso enfrentamiento entre Marruecos y Haití, correspondiente a la tercera jornada del grupo C del Mundial 2026.

La definición del Grupo C llega a su crucial fase, donde Marruecos se encuentra en una posición favorable al haber conseguido cuatro puntos hasta ahora. Después de un empate inicial 1-1 frente a la selección de Brasil, lograron una importante victoria por 1-0 ante Escocia, lo que les permite tener chances reales de avanzar a la siguiente etapa.

Por otro lado, Haití se presenta en este duelo como un equipo que ha tenido un desempeño difícil, cayendo en su primer partido 1-0 ante Escocia y sufriendo una derrota contundente por 3-0 frente a Brasil en su segunda presentación. Sin puntos en su haber, la selección caribeña buscará cerrar su participación en el torneo con una actuación que les permita despedirse con dignidad.

El camino hacia los dieciseisavos

En la fase de eliminación, el equipo que culmina en primera posición se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I, J, mientras que el segundo irá contra el segundo del Grupo A. El destino del tercer clasificado dependerá de su rango final y la distribución de equipos clasificados.

Horario de la contienda según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas