Francia e Irak se enfrentarán mañana a las 18:00 (hora Argentina) en el estadio Filadelfia, en un duelo de vital importancia correspondiente a la segunda jornada del grupo I del Mundial 2026.

Los franceses, dirigidos por Didier Deschamps, llegan con la moral alta tras haber ganado su primer partido 3-1 contra Senegal, en el que Kylian Mbappé brilló al marcar dos goles, acompañado por un tanto de Bradley Barcolá. Con esta victoria, Francia apunta a consolidar su posición en la cima del grupo y asegurar su paso a los dieciseisavos de final.

Por otro lado, Irak tuvo un inicio difícil en este campeonato, sufriendo una dura derrota por 4-1 ante Noruega. A pesar de haber empatado temporalmente el juego tras el gol de Erling Haaland, la selección iraquí no pudo mantener el ritmo ante la fortaleza de su oponente, lo que los ha dejado en el fondo de la tabla.

Este será un choque histórico, ya que Francia e Irak nunca se han enfrentado en partidos oficiales ni amistosos, lo que añade un aliciente extra al encuentro. La acción será arbitrada por Drew Fischer.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del Mundial es la más extensa hasta la fecha, contando con 48 equipos participantes. Las selecciones están distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. De cada grupo, los dos primeros avanzarán junto con los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final, donde comenzará la etapa de eliminación directa por el título.

Próximos Partidos

Francia jugará su siguiente encuentro: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina) contra Noruega.Irak intentará buscar su primera victoria: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina) frente a Senegal.

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