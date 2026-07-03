El partido correspondiente al Mundial 2026 terminó con un emocionante empate 1 a 1, lo que llevó a Egipto a superar a Australia en la tanda de penales por 4-2. Los penales fueron convertidos por Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid para el equipo egipcio, mientras que Harry Souttar y Lucas Herrington no pudieron anotar por Australia, lo que selló su eliminación.

Egipto abrió el marcador en el minuto 12 de la primera mitad, cuando Emam Ashour anotó tras una buena jugada. Por otro lado, Australia logró igualar el partido gracias a un autogol de Mohamed Hany a los 54 minutos del segundo tiempo.

En una de las jugadas más destacadas del primer tiempo, Cristian Volpato pudo haber dado la ventaja a Australia, pero su remate se estrelló contra el poste, dejando a los australianos con las ganas de celebrar.

Emam Ashour fue sin duda la figura del encuentro, aportando un gol y destacándose con 52 pases exitosos, 2 recuperaciones de balón y 5 disparos al arco. También fue notable la actuación de Jackson Irvine, quien realizó 59 pases correctos y también recuperó 2 balones en la contienda.

El técnico australiano, Anthony Popovic, alineó a su equipo en un esquema 3-4-3, siendo Patrick Beach el portero, acompañado por Lucas Herrington, Alessandro Circati y Harry Souttar en defensa. En el medio, contaron con Jordan Bos, Jackson Irvine, Aiden O’Neill y Aziz Behich, mientras que Cristian Volpato, Nestory Irankunda y Connor Metcalfe conformaron el tridente ofensivo.

Por su parte, el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, optó por un 4-5-1, con Mostafa Shoubir bajo los tres palos, respaldado por Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim y Karim Hafez en defensa. En el medio campo estaban Marwan Attia, Hamdy Fathy, Mohamed Salah, Emam Ashour y Mostafa Ziko, con Omar Marmoush como el delantero.

El árbitro del encuentro, que tuvo lugar en el estadio de Dallas, fue Gustavo Tejera.

Egipto avanza así a los Octavos de Final, donde se enfrentará a otro rival aún por definir, el 7 de julio, iniciando así su búsqueda por el tan ansiado título mundial.

Cambios en Australia

118’ A2 - Salió Patrick Beach por Mathew Ryan

45’ 2T - Salió Jordan Bos por Kai Trewin

73’ 2T - Salieron Cristian Volpato por Ajdin Hrustic y Nestory Irankunda por Mohamed Touré

90’ A1 - Salieron Aiden O’Neill por Paul Okon-Engstler y Connor Metcalfe por Awer Mabil

Cambios en Egipto

105’ A2 - Salió Omar Marmoush por Hamza Abdelkarim

120’ A2 - Salió Marwan Attia por Mahmoud Saber

66’ 2T - Salieron Mostafa Ziko por Haissem Hassan y Hamdy Fathy por Hossam Abdelmaguid

79’ 2T - Salió Karim Hafez por Trezeguet

Amonestados en Egipto:

14’ A1 Haissem Hassan (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 14’ A2 Yasser Ibrahim (Conducta antideportiva)