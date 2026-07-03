México se prepara para un desafiante encuentro contra Inglaterra, programado para el próximo domingo 5 de julio a las 21:00 (hora Argentina), en el icónico estadio Ciudad de México.

El equipo azteca, conocido como el Tri, llega a este duelo en un estado de forma excepcional, después de haber eliminado a Ecuador con un contundente 2-0 en dieciseisavos de final. Con un record perfecto de cuatro victorias en igual cantidad de partidos y manteniéndose invicto, México se siente fuerte y decidido a continuar su camino hacia los cuartos de final, una instancia que no alcanzan desde 1986.

El triunfo sobre Ecuador significó más que un simple avance; fue un momento histórico para el fútbol mexicano, pues compartió la hazaña de ganar un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo por primera vez en cuatro décadas. Las únicas veces que el país ha llegado a los cuartos de final fueron en 1970 y 1986, ediciones que también tuvo el privilegio de albergar como anfitrión.

En cuanto a su rival, Inglaterra logró evitar una caída prematura en el torneo después de superar a la República Democrática del Congo por 2-1, lo que les permitió avanzar. Los Tres Leones, con experiencia en fases finales, se enfrentan a una etapa que dominan, siendo cuartofinalistas en cinco ocasiones a lo largo de su historia. Su mayor esplendor llegó en 1966, cuando levantaron el trofeo de campeones, además de haber sido semifinalistas en 1990 y 2018.

Resultados de México en el Mundial

Fase de Grupos: México 2 vs Sudáfrica 0 (11 de junio)

Fase de Grupos: México 1 vs Rep. de Corea 0 (18 de junio)

Fase de Grupos: República Checa 0 vs México 3 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: México 2 vs Ecuador 0 (30 de junio)

Resultados de Inglaterra en el Mundial

Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)

Horarios del partido según la región

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas